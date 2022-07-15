Duy Beni 2. bölüm full izle! Duy Beni son bölüm izle tek parça - kesintisiz I Maske Kanat’ın dolabında!

Duy Beni yeni bölüm izle linki arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başrollerini Helin Kandemir, Caner Topçu ve Rabia Soytürk gibi isimlerin paylaştığı yaz dizisi devam ediyor. Yeni bölümde işler gittikçe karışıyor. Duy Beni son bölüm izle ile gündemde. İşte, Duy Beni 2. Bölüm izle Star TV…
DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE
Bu akşam ekranlara gelen bölüm kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için geliyor:
DUY BENİ 2. BÖLÜM KONUSU
Maskeyi Kanat'ın dolabında bulan Ekim, Selçuk'a Leyla'ya çarpanın Kanat olduğunu söyleyerek ondan yardım ister. Selçuk'un Kanat'ı sorgulaması hem Aziz'i, babası Rıza ile karşı karşıya getirir hem de aile içi var olan gerginliği iyice tırmandırır.
Kanat Ekim'in gerçeği ortaya çıkarma girişimlerini engellemek için ona Bekir üzerinden gözdağı verir. Ayşe için de işler iyi gitmez. Babasının verdiği ceza durumu daha da kötüleştirir. Melisa ve Ekim arasındaki gerginlik de giderek artmaktadır.