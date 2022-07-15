Haberler Yaşam Haberleri Duy Beni 2. bölüm full izle! Duy Beni son bölüm izle tek parça - kesintisiz I Maske Kanat'ın dolabında!
Giriş Tarihi: 15.7.2022 00:05 Son Güncelleme: 15.7.2022 00:06

Duy Beni 2. bölüm full izle! Duy Beni son bölüm izle tek parça - kesintisiz I Maske Kanat'ın dolabında!

Star TV ekranlarının yeni yaz dizisi Duy Beni yeni bölümü ile bu akşam seyirci karşısındaydı! Kanat’ın dolabından çıkan maske işleri karıştırıyor. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyeneler Duy Beni son bölüm izle ekranını araştırıyor. Perşembe günleri yayımlanan dizi 2. Bölümü ile seyirci karşısında. İşte, Star TV Duy Beni 2. Bölüm full izle!

Duy Beni 2. bölüm full izle! Duy Beni son bölüm izle tek parça - kesintisiz I Maske Kanat’ın dolabında!

Duy Beni yeni bölüm izle linki arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başrollerini Helin Kandemir, Caner Topçu ve Rabia Soytürk gibi isimlerin paylaştığı yaz dizisi devam ediyor. Yeni bölümde işler gittikçe karışıyor. Duy Beni son bölüm izle ile gündemde. İşte, Duy Beni 2. Bölüm izle Star TV…

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE

Bu akşam ekranlara gelen bölüm kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için geliyor:

DUY BENİ 2. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DUY BENİ 2. BÖLÜM KONUSU

Maskeyi Kanat'ın dolabında bulan Ekim, Selçuk'a Leyla'ya çarpanın Kanat olduğunu söyleyerek ondan yardım ister. Selçuk'un Kanat'ı sorgulaması hem Aziz'i, babası Rıza ile karşı karşıya getirir hem de aile içi var olan gerginliği iyice tırmandırır.

Kanat Ekim'in gerçeği ortaya çıkarma girişimlerini engellemek için ona Bekir üzerinden gözdağı verir. Ayşe için de işler iyi gitmez. Babasının verdiği ceza durumu daha da kötüleştirir. Melisa ve Ekim arasındaki gerginlik de giderek artmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Duy Beni 2. bölüm full izle! Duy Beni son bölüm izle tek parça - kesintisiz I Maske Kanat'ın dolabında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA