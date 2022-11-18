Duy Beni 20.bölüm full izle: Duy Beni final bölümü tamamı izle Star TV’de

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE

Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt'ün Ekim'e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Kanat güvenlik için Ekim'in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim'e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.

https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler/20-bolum-final