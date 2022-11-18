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Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:41

Duy Beni 20.bölüm full izle: Duy Beni final bölümü tamamı izle Star TV’de

Star TV ekranlarında yayın hayatını sonlandıran Duy Beni 20.bölüm izleyiciyle buluştu. Rabia Soytürk ile Caner Topçu ikilisinin başrolü paylaştığı diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Duy Beni 20.bölüm full tamamı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Star TV Duy Beni final bölüm izle ekranı ve son bölümde yaşananlar…

Duy Beni 20.bölüm full izle: Duy Beni final bölümü tamamı izle Star TV’de

Duy Beni 20.bölüm izleyiciyle Star TV'de buluştu. Son bölümde Rıza'nın duruşması yapılır ve hapse atılır, Leyla burada avukat olmak istemediğine, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir. İşte Duy Beni 20.bölüm full izle seçeneği…

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE

Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt'ün Ekim'e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Kanat güvenlik için Ekim'in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim'e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.

https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler/20-bolum-final

Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim'e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar. Rıza'nın duruşması yapılır ve hapse atılır, Leyla burada avukat olmak istemediğine, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir.

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Duy Beni 20.bölüm full izle: Duy Beni final bölümü tamamı izle Star TV’de
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