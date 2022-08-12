Duy Beni 6. Bölüm full izle: Ekim ve Kanat arasında sular durulmuyor!

DUY BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekim Aziz'in kurduğu tuzağa düşmüştür.Kanat'ın Leyla'ya da zarar verecek düşüncesi onu alt üst eder.Acaba öğrendiği gerçekleri ona anlatabilecek midir?Diğer tarafta Leyla, hayatında yeni bir sayfa açmış ve hak ettiğini düşündüğü Gerçek Koleji'ne geri dönmüştür.

Yanında bu kez arkadaşı sandığı Melisa karşısında bir zamanlar can dostu ama şimdi düşmanı kabul ettiği Ekim vardır.Üstelik Kanat'ın ona aşık olduğunu düşünmektedir.Leyla bu düşünceler içindeyken Kanat Ekim'em aşık olduğunu söyler.