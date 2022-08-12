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Giriş Tarihi: 12.8.2022 10:39

Duy Beni 6. Bölüm full izle: Ekim ve Kanat arasında sular durulmuyor!

Star TV ekranlarının yeni yaz dizisi Duy Beni yeni bölümü ile dün akşam yayındaydı. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Duy Beni son bölüm izle linki paylaşıldı. Ekim Aziz’in kurduğu tuzağa düşerek Kanat hakkında düşüncelere kapılır. Duy Beni 6. Bölüm izle Star TV ile ziyaret ediliyor. İşte, Duy Beni 6. Bölüm full izle!

Duy Beni 6. Bölüm full izle: Ekim ve Kanat arasında sular durulmuyor!

Duy Beni 6. Bölüm izle tek parça, kesintisiz ve HD seçenekleriyle gündemdeki yerini aldı. Her hafta Perşembe günü ekranlara gelen gençlik dizisi heyecan dorukta ilerliyor. Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Helin Kandemir gibi isimler dizinin öne çıkan oyuncuları arasında. Duy Beni son bölüm izle ekranı aktif! İşte, Star TV ile Duy Beni 6. Bölüm full izle!

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE!

Star TV ile dün akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:

Duy Beni 6. Bölüm full izle: https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler/6-bolum

DUY BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekim Aziz'in kurduğu tuzağa düşmüştür.Kanat'ın Leyla'ya da zarar verecek düşüncesi onu alt üst eder.Acaba öğrendiği gerçekleri ona anlatabilecek midir?Diğer tarafta Leyla, hayatında yeni bir sayfa açmış ve hak ettiğini düşündüğü Gerçek Koleji'ne geri dönmüştür.

Yanında bu kez arkadaşı sandığı Melisa karşısında bir zamanlar can dostu ama şimdi düşmanı kabul ettiği Ekim vardır.Üstelik Kanat'ın ona aşık olduğunu düşünmektedir.Leyla bu düşünceler içindeyken Kanat Ekim'em aşık olduğunu söyler.

DUY BENİ OYUNCULARI

Selim Bender (Berk Hakman)

Bahar Aydın (Ege Kökenli)

Ekim Güleryüz (Rabia Soytürk)

Kanat Günay (Caner Topçu)

Melisa Gerçek (Sümeyye Aydoğan)

Leyla (Helin Kandemir)

Aziz Günay (Burak Can)

Fikret (Durul Bazan)

Rıza Günay (Murat Daltaban)

Suna Günay (Yeliz Akkaya)

Süleyman Gerçek (Alper Atak)

Neşe Güleryüz (Feride Çetin)

Halil Kaplan (Aytaç Uşun)

Hatice Karaca (Elif Çakman)

Sedat Karaca (Bedir Bedir)

Şükran (Bedia Ener)

Selçuk (Hamdi Alp)

Bekir Kaplan (Taha Bora Elkoca)

Ozan Yılmaz (Utku Coşkun)

Ayşe Karaca (Gökçe Güneş Doğrusöz)

Hazal Demir (Meltem Akçöl)

Dağhan Kara (İbrahim Yıldız)

Ece Ay (Dilara Sümbül)

Naz Duru (Jasmin Berkiş)

Ceyda Astan (Sena Gençtürk)

Emine Sakan (Cemre Özşişman)

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Duy Beni 6. Bölüm full izle: Ekim ve Kanat arasında sular durulmuyor!
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