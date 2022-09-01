Haberler Yaşam Haberleri Duy Beni 9. Yeni bölüm ve son bölüm izle! Star Tv canlı yayın - Duy Beni son bölüm TEK PARÇA izle!
Giriş Tarihi: 1.9.2022 18:27

Duy Beni 9. Yeni bölüm ve son bölüm izle! Star Tv canlı yayın - Duy Beni son bölüm TEK PARÇA izle!

Duy Beni 9. Yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle hız kazandı. Star Tv ekranlarında başladığı günden bu yana dikkat çeken gençlik dizisinde bu hafta da yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Bu noktada dizinin takipçileri Star Tv canlı yayınla Duy Beni son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Duy Beni 9. Yeni bölüm ve son bölümden detaylar.

Duy Beni 9. Yeni bölüm ve son bölüm izle! Star Tv canlı yayın - Duy Beni son bölüm TEK PARÇA izle!

Duy Beni 9. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları dizinin yayın gününde sıkı takipçilerinin de gündeminde. Dizide geçtiğimiz hafta Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmış ardından ise Ekim ve Kanat arasındaki yakınlaşma izleyenleri mutlu etmişti. Duy Beni 9. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte Star Tv canlı yayın ile Duy Beni yeni bölüm izle ekranı ve detaylar.

DUY BENİ 8. BÖLÜM full izle ekranı! Star TV ile Duy Beni son bölüm izle TEK PARÇA - KESİNTİSİZ

Dizinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...

https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler

8. Bölüm Konusu:

Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğuna inanmaktadır.Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır.

Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz'le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır.Artık yeni bir hedefi vardır.

Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır.

Selim ve Bahar, Gerçek Koleji'nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Duy Beni 9. Yeni bölüm ve son bölüm izle! Star Tv canlı yayın - Duy Beni son bölüm TEK PARÇA izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA