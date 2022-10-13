Duy Beni son bölüm izle: Duy Beni 15.bölüm full tamamı izle Star TV’de

Duy Beni 15.bölüm izleyiciyle Star TV'de buluşuyor. Beklenmedik gelişmelerin yaşandığı dizide bu hafta Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirilerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler. İşte Duy Beni 15.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti
Duy Beni 15.bölüm izlemek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız
Hazal Ekim'le konuşur ve artık duygularından kaçmamasını ister. Ekim okula gider ve herkesin önünde Kanat'a aşık olduğunu ilan eder. Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirilerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler.
Bu sırada okuldaki öğrencilerin telefonlarına "Beyaz fil"den ifşa mesajları düşmeye başlar. Önce Hasan ve Ozan ifşa edilir.