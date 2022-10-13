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Giriş Tarihi: 13.10.2022 21:24

Duy Beni son bölüm izle: Duy Beni 15.bölüm full tamamı izle Star TV'de

Star TV ekranlarının Perşembe akşamı ekrana gelen dizisi Duy Beni 15. Bölümü izleyiciyle buluşuyor. Ekrana gelen yeni bölümde bu hafta Hazal Ekim’le konuşur ve artık duygularından kaçmamasını ister. Ekim okula gider ve herkesin önünde Kanat’a aşık olduğunu ilan eder. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Duy Beni izle araştırması yapıyor. İşte Duy Beni 15.bölüm full kesintisiz izle ekranı

Duy Beni son bölüm izle: Duy Beni 15.bölüm full tamamı izle Star TV’de

Duy Beni 15.bölüm izleyiciyle Star TV'de buluşuyor. Beklenmedik gelişmelerin yaşandığı dizide bu hafta Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirilerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler. İşte Duy Beni 15.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE

Duy Beni 15.bölüm izlemek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hazal Ekim'le konuşur ve artık duygularından kaçmamasını ister. Ekim okula gider ve herkesin önünde Kanat'a aşık olduğunu ilan eder. Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirilerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler.

Bu sırada okuldaki öğrencilerin telefonlarına "Beyaz fil"den ifşa mesajları düşmeye başlar. Önce Hasan ve Ozan ifşa edilir.

Daha sonra sıra Kanat ve Melisa'ya gelecektir. Bu sırada Leyla ortadan kaybolur. Suna evden kaçar ve Derviş'in evine sığınır. Evde korkunç bir şey görür. Acaba tüm bu olaylar bağlantılı mıdır?

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Duy Beni son bölüm izle: Duy Beni 15.bölüm full tamamı izle Star TV'de
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