Duy Beni’nin Orijinal’i İzzet Yüksek kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

DUY BENİ İZZET YÜKSEK KİMDİR?

Duy Beni'nin Orijinal'i İzzet Yüksek, 24 Nisan 2002 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Yüksek, burada büyüdü. Sultanbeyli Anadolu Lisesinden mezun oldu. Şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünde okuyan genç isim, oyuncu koçu Şakir Güler'den oyunculuk eğitimi aldı. Yüksek'in boyu 1.76, kilosu ise 65. Film izlemeyi ve uyumayı çok seven Yüksek, sporla da ilgili. Genç oyuncu, Duy Beni dizisiyle birlikte daha çok tanınmak ve sevilmek istiyor.