Duy Beni’nin Orijinal’i İzzet Yüksek kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Duy Beni İzzet Yüksek yaşı ve nereli olduğu birçokları tarafından merak ediliyor. İnternet üzerinde çok fazla bilgi olmaması sebebiyle herkes, İzzet Yüksek nereli, İzzet Yüksek kaç yaşında sorusunu yöneltiyor. Duy Beni'nin Orijinal'i İzzet Yüksek, izleyicilerin sürekli dikkatini çekiyor. Peki, İzzet Yüksek kimdir? İşte detaylar...
DUY BENİ İZZET YÜKSEK KİMDİR?
Duy Beni'nin Orijinal'i İzzet Yüksek, 24 Nisan 2002 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Yüksek, burada büyüdü. Sultanbeyli Anadolu Lisesinden mezun oldu. Şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünde okuyan genç isim, oyuncu koçu Şakir Güler'den oyunculuk eğitimi aldı. Yüksek'in boyu 1.76, kilosu ise 65. Film izlemeyi ve uyumayı çok seven Yüksek, sporla da ilgili. Genç oyuncu, Duy Beni dizisiyle birlikte daha çok tanınmak ve sevilmek istiyor.