Duygulandıran bağış! Fabrika işçisi arabasını satarak, konteyner kente bağışladı

Seydişehir Milliyetçi Hareket Partisi üyesi Cihangir Belci parti ilçe Başkanı Eyup Gül'e gelerek emektar arabasını satıp aracın kendi vergi borçlarını ödedikten sonra geriye kalan miktarı "Seydişehir Tek Yürek" kampanyasına partisi adına konteynır alınmak üzere göndermek istediğini söyledi.
Kaç paraya satılarak bağış yapıldığının gizli kalmasını isteyen MHP İlçe Başkan Eyup Gül "Cihangir arkadaşımız eti alüminyum tesislerinde işçi olarak çalışan orta gelirli bir birey. Yıllardır kullandığı, 1985 model Renault Toros marka aracı satarak partimiz kanalıyla konteynır kente bağış yapmak istedi.
Bizde bugün beraber aracı sattık ve kampanya hesabına parayı yatırdık. Dekontunu da Kaymakamımız Deniz Pişkin Beye verdik. Cihangir arkadaşımıza yaptığı bu fedakârlık için teşekkür ediyoruz" dedi.
Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ise "Konteynır yapımına katkı veren kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin." dedi.