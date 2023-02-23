Duygulandıran bağış! Fabrika işçisi arabasını satarak, konteyner kente bağışladı

Bizde bugün beraber aracı sattık ve kampanya hesabına parayı yatırdık. Dekontunu da Kaymakamımız Deniz Pişkin Beye verdik. Cihangir arkadaşımıza yaptığı bu fedakârlık için teşekkür ediyoruz" dedi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ise "Konteynır yapımına katkı veren kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin." dedi.