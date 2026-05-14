Duyguları doğru ifade etmek kaygıyı azaltıyor

Japonya'da yapılan bir çalışmaya göre, otistik özellikleri olanların, kaygıyla başa çıkabilmek için duygularını kelimelere dökmeye daha yatkın olduğu ortaya çıktı. Euronews'te yayınlanan bir habere göre, belirsizliğin verdiği rahatsızlık hissinin duygusal başa çıkma stratejilerini nasıl şekillendirdiği incelendi. 505 Japon üzerinde yapılan çalışmada katılımcıların otistik özellikleri, belirsizlik kaynaklı kaygı düzeyleri ve duyguları sözelleştirme eğilimleri değerlendirildi. Daha güçlü otistik özellikler gösteren katılımcıların, duygularını kelimelere dökmeye daha yatkın olduğu görüldü.