Duygu’nun katiline rekor tazminat

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten (30), 6 Eylül 2020'de sevgilisi Veli Ünder (39) ile buluştuktan sonra ortadan kayboldu. ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan aile, kızlarının bulunmasını istedi. 19 Eylül'de cesedi ormanlık alanda gömülü olarak bulunan Çelikten'in, sırtından ve göğsünden bıçaklanıp başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanda saklandığı kulübede yakalanan Ünder ve cesedi 50 bin TL karşılığında gömdürdüğü belirlenen 3 kişi hakkında dava açıldı.Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Veli Ünder 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse, diğer sanıklar ise 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Duygu Çelikten'in ailesi, sanık Ünder hakkında 'manevi tazminat' davası açtı. Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar verildi. Mahkeme sanık Ünder'in, Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten'e 800 bin lira, kardeşi Anıl Çelikten'e ise 200 bin lira olmak üzere aileye toplam 1 milyon lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.Çelikten ailesinin avukatı Semih Gökpınar, "Amacımız maddi gelir sağlamak değil, katilin maddi olarak da cezalandırılması ve kadın cinayetlerine dikkati çekmekti. Mahkeme emsal teşkil edecek rekor bir tazminat cezası verdi" diye konuştu.Anne Leyla Çelikten, "Verilen hiçbir ceza yüreğimdeki ateşi söndürmeyecek ve kızımı geri getiremeyecek ama bugün siyahları çıkartıp ilk kez uyuyacağım. ATV ve Müge Anlı'ya teşekkür ediyorum" dedi.