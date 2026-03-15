Duygusal buluşmada yürek burkan detay: Buluştuğu kadının annesi olduğu söylenmedi

Mustafakemalpaşa Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve 2015 yılında çalışmak için Almanya'ya giden Umut K, orada tanıştığı Rebecca Sillader ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında Nazar ismini koydukları bir oğlu oldu Rebecca ve Umut çifti, 2019 yılında Umut K'nın annesinin yaşadığı Mustafakemalpaşa'ya gezmeye geldi. Umut K.'nin ailesinin kendisine tuhaf davrandığını fark eden Rebecca oğluyla birlikte Almaya'ya geri dönmek istedi ancak Umut K., Nazar bebeğin nüfus cüzdanının ve pasaportunun kaybolduğunu söyledi. Nazar bebeğe yeni bir nüfus cüzdanı çıkarmak için ertesi gün çarşıya gittikleri sırada, Rebecca Sillader'in tuvalete girmesini fırsat bilen Umut K, bebekle birlikte ortadan kayboldu.

GÜNLERCE OĞLUNU ARADI

Tuvaletten çıktıktan sonra Umut K. ve oğlunun ortadan kaybolduğunu fark eden Rebecca Sillader, bir süre çevrede oğlunu aradı. Türkçe bilmeyen, yanında telefonu ve pasaportu da bulunmayan Sillader, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Alman kadın, Mustafakemalpaşa ilçesinde sokak sokak dolaşarak çocuğunu aradı ancak bulamadı. Çaresiz kalan anne, 33 gün sonra Almanya'ya dönmek zorunda kaldı.

7 YIL SONRA ÇÖP EVDE BULUNDU

Rebecca Sillader'in şikayetinin ardından kayıp bebeği bulmak için çalışma başlatan Polis, çalışmalardan bir netice alamayınca özel bir ekip kuruldu. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 gün süren çalışma ve 300 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucunda çocuğun saklandığı adres tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 8 yaşındaki Nazar S, tutulduğu metruk bir evde çöp yığınları arasında bulundu.

ANNESİYLE BULUŞTUĞU SÖYLENMEDİ

Polis tarafından bulunup Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan Nazar S.'nin Almanya'da yaşayan annesine ulaşıldı. Anne Rebecca Sillader, haberi duyar duymaz Bursa'ya geldi. Avukat ve Alman Konsolosluğu'nda görevliler ile birlikte gittiği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gören anne gözyaşlarına boğuldu. Alıkonulduğu 7 yıl boyunca annesinin kendisini terk ettiği söylenen Nazar'a psikoloijk ve pedegojik destek verildiği bildirilirken, Rebecca Sillader'in annesi olduğu söylenmedi. DNA testi sonrası, Annesiyle belirli aralıkla sık sık görüştürülecek olan Nazar S.'ye Rebecca Sillader'in annesi olduğu söylendikten sonra, mahkeme kararıyla annesine teslim edilecek.