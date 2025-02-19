Adana’da Duygusuzlar Çetesi çökertildi: Esnaftan 35 milyon lira haraç isteyip...

Adana'da esnaftan toplam 35 milyon TL haraç isteyip alamayınca da iş yerlerini kurşunlayan 'Duygusuzlar Çetesi' polis ekiplerince çökertildi. Suç şebekesinin hafif makineli tüfek ve tabanca ile yaptığı saldırılar ise kameralara yansıdı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli sorgularının ardından yağma suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HARAÇ İSTEDİLER VERMEYİNCE KURŞUNLADILAR

Kent genelinde kendilerini 'Duygusuzlar' olarak tanıtan suç şebekesi oto tamircisi V.K.'yı (66) arayıp, "Biz duygusuzlarız size ceza kestik 15 milyon TL vereceksiniz" dediği iddia edildi. V.K. parayı ödemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine çete üyelerinden E.Ö. (20) ve R.K. (19), 6 Şubat'ta Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde V.K.'nin iş yerini gelerek hafif makineli tüfekle ateş açıp, kaçtı. Zanlılar olaydan saatler sonra da telefon tamirciliği yapan A.S.'yi (56) arayıp 10 milyon TL haraç istedi. Olumsuz yanıt alan R.K. ve H.O. (22) A.S.'nin Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki deposuna hafif makineli tüfekle ateş açıp, kaçtı. 15 Şubat'ta çete üyeleri bu sefer de oto galerici K.Ç.'yi (24) arayıp 10 milyon TL haraç istedi. K.Ç. parayı vermeyince Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahalledeki oto galeriye gelen Ramazan K. tabanca ile ateş açarak kaçtı. Yaşanan kurşunlanma olayları ise anbean güvenli kameralarına yansıdı.

POLİS ŞEBEKEYİ ÇÖKERTTİ

İş yerleri kurşunlanan esnaf soluğu poliste aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 500 saatlik görüntü izleyen polis çete üyelerinin kimliklerini belirledi. M.K.'nin (24) şebekeye liderlik yaptığı öne sürülürken polis, R.K., E.Ö., H.O., E.T. (26), İ.G. (20), T.C.Ü (16), H.G. (19), S.G. (16) ve C.T.'nin (18) adreslerine operasyon yaptı. Şok baskında 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde olaylarda kullandığı hafif makine tüfek, ruhsatsız tabanca, kar maskesi, kask ve eldivenler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yağma suçundan adliyeye sevk şüphelilerden M.K., R.K., E.Ö., H.O., E.T., İ.G., T.C.Ü. tutuklanırken H.G., S.G. ve C.T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.