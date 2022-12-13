Düzce depremi raporu hazırlandı

'MANZARA, OLASI İSTANBUL DEPREMİ İÇİN SEVİNDİRİCİ'

Prof. Dr. Altunışık, 2000'den sonra inşa edilen binaların yönetmeliklere uygun olduğunu ve yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik olumlu işaret verdiğini belirterek, "Bu bize çok önemli bazı şeyleri ifade ediyor. 2000'li yıllardan sonra ülkemizde yapı denetim kanunu ve hazır beton teknolojisiyle birlikte artık bu binaların inşasında yaptığımız bu hataların minimum seviyeye indiğiniz görüyoruz. Düzce'de gördüğümüz manzara olası İstanbul depremi için sevindirici bir haber. Çünkü 2000'li yıllardan sonra ilk defa bir bölge böyle bir depremi test ettiği için o tarihten sonra inşa edilmiş yapıların durumunun gayet iyi olduğunu gördük. Fakat 1999 öncesi yapılmış ve halen kullanılan yapılarda çok hızlı bir kentsel dönüşüme gitmemiz gerektiğinin altını çizdik. Yapım aşamasında olan problemlerde projeye uyulmamış olması, projede belirtilmiş olan malzeme özelliklerinin yani beton kalitesinin yerinde uygulanmadığı, zamanında kürlenmediği, sulanmadığı veya çimentosunun malzemesinin içerisindeki agreganın uygun olmadığı gibi bir sürü problem var. Bunların hepsi maalesef denetimsizliğin olduğu dönemlerde, diyebiliriz" dedi.