Düzce İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İstanbul Düzce Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Düzce İstanbul arası kaç km araştırmasında seyahat planlaması için kullanacağınız aracı da dikkate almanız gerekir. Özel araç ya da otobüsle bu seyahati gerçekleştirmeyi düşünebilirsiniz. Bunun yanında hızlı tren de seçim alternatiflerinden biri olabilir. Her araç ile yapacağınız yolculuk süresi de farklı olacaktır. Özel araçla, otobüsle İstanbul Düzce arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı yazımızın devamında.

Özel Araçla Düzce İstanbul Arası Kaç Saat Sürer?

Düzce İstanbul arasında seyahat edeceksiniz en uygun tercih kendi özel aracınızdır. Düzce İstanbul arası 217 km'dir. İzleyeceğiniz güzergâh E-80 otoyolu ya da D-100 üzerinden olabilir. E-80 otoyolu üzerinden güzergâh planlaması yaparsanız yaklaşık 2 saat içinde İstanbul'a ulaşabilirsiniz. D-100 üzerinden yapacağınız yolculuk ise 2 saat 30 dakika gibi zaman sürecektir.

Otobüsle Düzce İstanbul Arası Kaç Saattir?

Düzce, birçok merkezden gelen otobüslerin uğrak yeridir. Bu nedenle birçok firma ile Düzce'den İstanbul'a gidebilirsiniz. Tercih edeceğiniz firmanın güzergâh bilgileri de dikkate alınarak genellikle 2 saat 30 dakika içinde İstanbul'a ulaşabilirsiniz.