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Giriş Tarihi: 18.1.2022 23:29 Son Güncelleme: 18.1.2022 23:36

Düzce'de 1 günlük kar tatili

ABBAS ÇAKAR
Düzce’de 1 günlük kar tatili

Düzce Valiliği  tarafından  yapılan yazılı açıklama ile  bölgede beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Çarşamba günü 1 günlük kar tatili uygulanacağı duyuruldu.

Düzce Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bölgede beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 1 günlük kar tatili uygulanacağı belirtildi. Düzce Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı, "Meteorolojik verilere göre, İlimizde beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle,19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde Eğitim - Öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına, karar verilmiştir"

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Düzce'de 1 günlük kar tatili
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