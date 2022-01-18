Düzce’de 1 günlük kar tatili

Düzce Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bölgede beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 1 günlük kar tatili uygulanacağı belirtildi. Düzce Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı, "Meteorolojik verilere göre, İlimizde beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle,19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde Eğitim - Öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına, karar verilmiştir"