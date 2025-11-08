Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de bahçesindeki ahşap yapının altında kaldı: Yaşlı adam kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 8.11.2025 12:33

Düzce’de bahçesindeki ahşap yapının altında kaldı: Yaşlı adam kurtarılamadı!

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda, evinin bahçesinden bulunan ahşap yapıyı sökmeye çalışan Dursun Sandal isimli kişi tahta yığınlarının altında kaldı. Ekiplerin yaptığı çalışma üzerine yığınların altından çıkartılan yaşlı adam hayatını kaybettti.

İHA Yaşam
Düzce’de bahçesindeki ahşap yapının altında kaldı: Yaşlı adam kurtarılamadı!

Acı olay, Akçakoca ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca – Ereğli Karayolu OSB mevkisinde göçük yaşandı. Ahşap binanın sökümü sırasında Dursun Sandal (85) göçük altında kaldı. Bölgede bulunanların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası göçük altında kalan Dursun Sandal çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dursun Sandal'ın cansız bedeni Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce’de bahçesindeki ahşap yapının altında kaldı: Yaşlı adam kurtarılamadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz