Düzce’de başından vurulmuş halde bulunmuştu! Talihsiz adamın katili her şeyi itiraf etti

Giriş Tarihi: 27.05.2026 16:00

Düzce'nin Samandere köyü Sinekli Yaylası yolunda başından vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cansız bedenin 66 yaşındaki Adnan Canbulat’a ait olduğu belirlenirken cinayet zanlısı da suçunu itiraf etti. İşte detaylar…

IHA Yaşam
Düzce'de Sinekli Yaylası yolunda başından silahla vurulmuş halde bulunan erkek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Gölyaka ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Adnan Canbulat olduğu belirlendi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile güzergah üzerindeki kayıtları incelemeye aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet şüphelisinin Çilimli ilçesinden 48 yaşındaki N.Ö. olduğu tespit edildi.

ALACAK MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan N.Ö.'nün sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.Şahsın ifadesinde, hayvancılık işleriyle uğraştığını, Adnan Canbulat ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu ve çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
