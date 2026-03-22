Giriş Tarihi: 22.03.2026 01:32

Düzce’de korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk otobüs durağında başından vurulmuş halde bulundu!

Düzce'de meydana gelen korkunç olayda 14 yaşındaki Cengiz Efe M., otobüs durağında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay Düzce'nin Aziziye Mahallesi Günlü Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Efe M. isimli 14 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından otobüs durağında hareketsiz yatarken görüldü.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, küçük çocuğun kafasında mermi kaynaklı kanama tespit ettiler. Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı. Diğer yandan küçük çocuğun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz