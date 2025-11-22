Düzce’de kuyumcu çalışanının kalkıştığı 42 milyonluk vurguna emniyet darbesi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran 16 müştekinin ifadeleri üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İddiaya göre, Düzce merkezde bir kuyumcuda çalışan S.Ş., farklı tarihlerde müştekilerden elden ve banka kanalıyla çeşitli miktarlarda para alarak altın ve döviz alımı yapacağını, bu altın ve dövizi fiziki olarak elinde tutup istendiğinde geri vereceğini belirterek güven sağladı. Bu yöntemle yaklaşık 42 milyon 200 bin 800 TL topladığı tespit edilen şüpheli, müştekilerin işlemleri sonlandırmak ve birikimlerini geri almak istediklerinde ulaşılamadı.

Şüphelinin adreslerinde bulunamaması üzerine hakkında çıkartılan şüpheli, 21 Kasım 2025 tarihinde Ankara'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Zincirleme şekilde dolandırıcılık suçlarından" tutuklu yargılanmak üzere Çilimli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.