Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de silahlı kavga: 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 6.03.2026 01:05

Düzce’de, 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada 2 kişi tabancayla, 1 kişi de darbedilerek yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Olay, saat 19.00 sıralarında Düzce merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan S., Emrah S. ve Altun A. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Altun A., belinden çıkardığı tabancayla Erkan S. ve Emrah S.'ye ateş açarak yaraladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan S. ve Emrah S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan Altun A. ise Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

