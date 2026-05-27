Düzce’de sır olay çözüldü: Cinayeti böyle itiraf etti!

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet şüphelisinin Çilimli ilçesinden 48 yaşındaki N.Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan N.Ö.'nün sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şahsın ifadesinde, hayvancılık işleriyle uğraştığını, Adnan Canbulat ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu ve çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

