Düzce’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Düzce kar tatili için gözler valilik kararında!

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve kar yağışlarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte gözler birçok ilde eğitime yönelik alınacak kararlara çevrildi. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için yapılacak olası tatil duyuruları, özellikle öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Düzce'de okullar tatil mi, Düzce Valiliğinden açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar...
14 Ocak 2026 Çarşamba günü Düzce'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu an için resmi bir duyuru bulunmuyor. Düzce Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama yapılması halinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünü kapsayan sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu olacağı, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır hariç tüm bölgelerde aralıklı yağışların görüleceği öngörülüyor.
Kıyı Ege, Akdeniz sahil kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında; ayrıca Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli seyretmesi bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu ifade ediliyor.