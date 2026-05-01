Düzce’de zehir tacirlerine operasyon! 4 mahallede eş zamanlı baskın: 3 tutuklama

3 TUTUKLAMA

Adreslerde yapılan aramalarda 8 parça halinde 105 gram sentetik kannabinoid, tek parça halinde 65 gram sıvı sentetik kannabinoid, 2 gram esrar, 40 sentetik ecza ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan kayıtları bulunan K.E.D. (18), C.C.M. (23), C.G. (23) ve A.K. (33) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E.D., C.C.M. ve C.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

