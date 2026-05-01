Giriş Tarihi: 1.05.2026 17:05

Düzce'de zehir tacirlerine operasyon! 4 mahallede eş zamanlı baskın: 3 tutuklama

Düzce’de uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 mahallede eş zamanlı dev operasyon! Narkotik ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve hassas teraziler ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından Kültür, Uzun Mustafa, Azmimilli ve Güzelbahçe mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 TUTUKLAMA

Adreslerde yapılan aramalarda 8 parça halinde 105 gram sentetik kannabinoid, tek parça halinde 65 gram sıvı sentetik kannabinoid, 2 gram esrar, 40 sentetik ecza ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan kayıtları bulunan K.E.D. (18), C.C.M. (23), C.G. (23) ve A.K. (33) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E.D., C.C.M. ve C.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA