Düzce’deki öğrenci apartında korkutan yangın! Mutfaktaki ocak alev aldı: Bina tahliye edildi!

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Şehit Murat Demir Mahallesi'ndeki apart binada meydana geldi. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı binanın 3 katındaki bir dairede yaşayan Ali E. isimli öğrenci, mutfakta yemek yaparken ocak alev aldı. Yangın, kısa sürede mutfak dolaplarına sıçrayıp yayıldı, duman tüm binayı sardı. Bina sakinlerinin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.