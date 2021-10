Düzceli Hachiko, herkesi duygulandırdı

Düzce'de geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan üzücü olayda, bir kargo firmasında çalışan Ümit Ceylan(35),kargo bırakmak için gittiği binada, kargoyu teslim ettikten sonra asansörü çağırdı. Kapı açılıncada hemen asansöre binmek istedi. Ancak kapı açılmasna rapmen kabin gelmemişti ve Ceylan adımını attığı gibi boşluğa düşerek, olay yerinde hayatını kaybetti.

HER GÜN BESLİYORDU

Arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevilen, herkes tarafından iyilik timsali olarak gösterilen Ceylan'ın ölümü yakın dost ve akrabaları ile Düzce'lileri yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası Ceylan'ın, herkes tarafından bilinen bir diğer yönüde hayvanlara olan sevgisiydi. Her gün işe gidip gelirken birşeyler alıp beslediği, her ne kadar sahiplenmese de adeta sahibi gibi davrandığı, hatta 'Yoldaş' diye lakap taktığı sokak köpeğide onun kaybını adeta bir insan gibi karşılayıp üzülenlerden oldu.

HACHİKO'YA BENZETTİLER

Ceylan'ın cenazesi Çilimli ilçesi Yenivakıf köyünde toprağa verildi. Ancak cenaze namazı sonrası bir çok kişinin özü, kalabalığı takip eden, mezarlıkta cenaze toprağa verildikten sonra okumalar yapılırken Ceylan'ın mezarı etrafında dolaşan sokak köpeğine takıldı.hayatını kaybeden Ceylan'ı ve beslediği sokak köpeği 'Yoldaş'ı bilenler, hemen durumu cenazeye diğer katılanlarada açıkladı. Cenazeye katılanlar hikayeyi öğrenince olayı Japonya'da kimilerine göre gerçek kimilerine göre efsane olan, hatta hikayesi beyaz perdeye aktarılan Hachiko isimli köpeğim hikayesine benzetti. Herkes köepin sadaket ve vefası karşısında bir kez daha duygulandı.

HACHİKO SAHİBİNİ 10 YIL BEKLEMİŞTİ

Düzcelilerin benzettiği efsane Hachiko'nun hikayesi ise şu şekildeydi. 1924 yılında Tokyo Üniversitesi'nde görev yapan Japon Profesör Hidesaburo Ueno küçük bir köpek yavrusu sahiplenmil ve kensine Japonca'da 'Sekiz Tane' anlamına gelen Hachiko adını vermişti. Safkan Akita cinsi olduğu öğrenilen köpek her sabah üniversiteye gitmek için evden metroya yürüyen sahibine eşlik esiyordu. Her akşamda kendisini dönme saatine yakın metroya gelerek karşılıyordu. Tam bir yıl boyunca her sabah birlikte gidip, her akşam birlikte döndüler. Ancak profösör üniversitede kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Hachiko, iddialara göre tam 10 yıl boyunca her akşam metroya gelip sahibini bekledi. 12 yaşında hayatını kaybetti. Japonlar sadakat ve insan ile hayvan ilişkisinin sembolü olarak Hachiko'nun anısına Tokyo'da bier heykel dikti.