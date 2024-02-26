Düzce’yi 2053’e taşıyacak vizyon projeleri paylaştı Başkan Özlü ’den  100. yıla yakışan 100 yeni proje

5 yıllık belediye başkanlığı döneminde Düzce'nin kronikleşmiş sorunlarına el atarak çözüme kavuşturan ve her alanda yaptığı projeler ile şehrimizin çehresini değiştiren Düzce Belediye Başkanı AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projeleri tanıttı. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Düzce İçin 100 Proje" Tanıtım Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başta olmak üzere, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, ilçe belediye başkan adayları ile parti yöneticileri ve partililer katıldı. Toplantıda Başkan Faruk Özlü 'nün, 5 yılda hayata geçirdiği projelere ilişkin bir sunum yapıldı.

BAKAN BAK SALONU COŞTURDU, YATIRIMLARI MÜJDELEDİ

Ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, enerjisi ile salonu coştururken, yeni yatırımların da müjdesini verdi. Başkan Özlü'nün de projeleri arasında yer alan Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi yanına çok amaçlı spor salonu, futbol sahası ve okçuluk salonu, kuzey spor kampüsüne atletizm sahası müjdelerini paylaşan Bakan Bak, Başkan Faruk Özlü için destek isteyerek şunları söyledi: "Sayın bakanımızla parlamentoda birlikte çalıştık. Güzel işler yapan iyi bir mühendistir. Başkanımıza destek istiyoruz. Çok çalışmanız, 31 Mart'ta sandıkları gümbür gümbür patlatmanız lazım. Onun için kapı kapı çalışmanız, herkese dokunmanız lazım. Faruk başkanımız Düzce'de güzel hizmetler yaptı. Yine başkanımızla beraber ilimizin gençlerine ve vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

KEŞİR: FARUK ÖZLÜ GİBİ BAŞKAN İSTİYORUZ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise, AK Parti hikayesinin en önemli temel taşlarından birinin belediyecilik hizmetleri olduğuna işaret ederek, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 'Kendine değil, kentine çalışan başkan' anlayışını güttüklerini kaydetti. "Kendine değil, kentine çalışan başkan istiyoruz. Faruk Özlü gibi başkan istiyoruz" diyen Keşir, "Bir mühendis olarak çok ince bir işçilik yapıyor. Düzce son 5 yıldır proje, hizmet ve insan odaklı belediyecilik devrini büyük bir farkla görüyor. Önümüzdeki 5 yılda inşallah bunu taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

ÖZTÜRK: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZ ADINA MİNNETTARIM

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise, "Sayın Spor Bakanımızdan Düzce için çok kıymetli yatırımların sözünü aldık. Ama bütün bunların altyapısını kıymetli belediye başkanımız hazırlamış. Yerlerin tahsisleri, zemin etütleri yapılmış. Yani yemek hazırlanmış, sadece fırına vermek kalmıştı. Sayın başkanım şahsım, ailem ve tüm hemşerilerimiz adına size çok minnettarım" şeklinde konuştu.

ŞENGÜLOĞLU: 10-0 HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da, projelerden övgü ile söz ederek, "Sayın başkanımız proje yapma konusunda gerçekten çok iyi. Düzce ölçeğinin üzerinde illere yapılabilecek projeleri ilimize kazandırmak için uğraşıyor. Düzce'yi Türkiye'nin en gelişmiş 10 ili arasına sokmak için çalışıyoruz. 10-0 hedefi koyduk ve emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

BAŞKAN ÖZLÜ'DEN GERÇEK BELEDİYECİLİK VURGUSU

Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan Başkan Faruk Özlü ise, üzerinde uzun süredir çalıştığı ve içerisinde altyapıdan üst yapıya, turizmden tarıma, sanayiden spora birçok alanda hazırlanan ve kadınlardan çocuklara, öğrencilerden yaşlılara kadar her kesime hitap edecek 100 projesini videolarla tanıttı.

AK Parti'nin 22 yıllık muhteşem başarısının en önemli unsurlarından birinin de; yerel yönetimlere kazandırdığı yeni vizyon olduğuna işaret eden Özlü, Türkiye'nin her yerini modern belediyecilikle, sosyal belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle tanıştıran partinin AK Parti olduğunu, bu büyük vizyonu öğreten liderin ise, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

AK Parti belediyeciliğinin artık bir marka olduğunu kaydeden Özlü, "Seçim sloganımızda olduğu gibi; gerçek belediyecilik dendiğinde akla sadece AK Parti gelmektedir. Türkiye Yüzyıl'ında, şehirlerimizi geleceğe taşıyacak olan vizyonun temsilcisi, yine AK Parti ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Şimdi, 31 Mart yerel seçimlerine doğru gidiyoruz. Hedefimiz bellidir, hedefimiz nettir, hedefimiz Düzce'de 10'da 10 yapmaktır. Seçim gününe kadar bu hedef için hep birlikte çalışacak, hep birlikte ter dökecek ve hep birlikte başarılı olacağız. AK Parti'nin eşit ve adil belediyecilik anlayışını tüm hemşerilerimize anlatacağız. Laf değil, dedikodu değil; iş ve proje üreteceğiz" dedi.

"DÜZCELİ KARDEŞLERİMİZ; BÜYÜK DEĞİŞİMİ GÖRÜYOR VE TAKDİR EDİYOR"

Geçtiğimiz 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde "İşin özü çalışmak" diyerek çok çalıştığını vurgulayan Özlü, Düzce'nin potansiyelini harekete geçirmek ve şehrimizi parlayan bir yıldız yapmak için gecesine gündüzüne kattığını ifade etti. Tüm projelerinin merkezine insanı ve insanın memnuniyetini koyduğunu belirten Başkan Özlü, şunları söyledi: "Düzce Belediyesi'nin imkanlarını; sadece Düzceli kardeşlerimin ortak ve adil kullanımı için seferber ettim. Belediyemizin bütçesini büyüttüm ve gelir getirici projelere ağırlık verdim. Büyük bir samimiyetle yeniden ifade ediyorum; 20 yılın işini, 5 yılda yaptığımızı göğsümü gere gere söylüyorum. Düzce'yi 5 yıl boyunca sadece klasik belediyecilik anlayışıyla yönetmedik. Düzce'yi, 'başka şehirlerle yarışan, başka şehirlere örnek olan bir il' haline getirdik. Kısaca bahsettiğim tüm bu hizmetler; Düzce'nin çehresini değiştiren, büyük işler, büyük projeler ve büyük başarılardır. Düzceli kardeşlerimiz; elbette Düzce'deki bu büyük değişimi görüyor ve takdir ediyor. Düzceli kardeşlerimiz; kendini değil, kentini düşünen başkanların ve adayların kimler olduğunu gayet iyi biliyorlar. Düzce'yi ve ilçelerini kimlere emanet etmeleri gerektiğinin farkındalar.

"DÜZCE'MİZ ÜZERİNE KURDUĞUMUZ BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR"

Düzce'miz için daha yapacak çok işimiz, hayata geçireceğimiz birçok projemiz var. Bizim, şehrimiz ve bu şehirdeki herkese sonsuz sevgimiz, saygımız ve muhabbetimiz var. Düzce'miz üzerine kurduğumuz büyük hayallerimiz var. Şimdi sizlerden, 31 Mart yerel seçimlerinde 5 yıl daha yetki istiyorum. Bu yetkiyi kendim için değil, Düzce'nin yarınları ve tamamlanması gereken büyük eserler, büyük projeler için istiyorum. Sizlere, geçtiğimiz 5 yıl boyunca olduğu gibi daha çok çalışmanın ve belediyemizin tüm imkanlarını Düzce'miz için seferber etmenin sözünü veriyorum."

Toplantıda Düzce ve İlçe Belediye Başkanları ile Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclisi Üyesi adayları da sırayla tanıtıldı.

"TÜRKİYE YÜZYILINDA DÜZCE İÇİN 100 PROJE"

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü 'nün yeni dönem için hazırladığı ve teşkilattan tam not alan 100 projesi şöyle:

1-DÜZCE 2053 ÇEVRE DÜZENİ PLANI

2-KONURALP ANTİK KENT KAZILARI

3-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 1. ETAP

4-CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİ 1. ETAP

5-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 1. ETAP

6-İÇME SUYU ANA HATTI VE ARITMA TESİSİ

7-ŞEHİR ŞEBEKESİ YENİLEME PROJESİ

8-ESKİ SU SAYAÇLARINI DEĞİŞTİRME PROJESİ

9-MODERN SANAYİ SİTESİ PROJESİ 1. ETAP

10-MİLLET BAHÇESİ-2 PROJESİ

11-ANIT ESER PROJESİ

12-AYDINPINAR TURİZM PROJESİ

13-KORUGÖL TURİZM PROJESİ

14-BASMACILAR ÇARŞISI

15-İSTANBUL CADDESİ KÜTÜPHANESİ PROJESİ

16-İSMETPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU

17-GÜNEY SPOR KAMPÜSÜ PROJESİ

18-KUZEY SPOR KAMPÜSÜ PROJESİ

19-KİREMİTOCAĞI GENÇLİK KAMPÜSÜ

20-MELEN BOYU ÇEVREYOLU

21-KUZEY ŞEHİR MEZARLIĞI

22-HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE

23-GES ENERJİ ÜRETİM MERKEZİ

24-AKÇAKOCA KÜTÜPHANESİ PROJESİ

25-ALZHEİMER BAKIM MERKEZİ

26-DÜZCE MOBİLYA KENT

27-TUHAFİYECİLER KAPALI PAZARYERİ

28-DÜZCE DEPREM MASTER PLANI

29-KATI ATIK TESİSİ 2. ETAP

30-ESKİ SANAYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

31-MODERN SANAYİ SİTESİ PROJESİ 2. VE 3. ETAP

32-KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE ALTYAPI YAPILMASI

33-CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİ 2. ETAP

34-KENT ESTETİĞİ PROJESİ 2. ETAP

35-ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

36-SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON PROJESİ

37-DÜZCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

38-DÜZCE TIR PARKI VE LOJİSTİK MERKEZİ

39-EVSEL ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA

40-ÇÖP VAHŞİ DEPOLAMA ALANININ REHABİLİTASYONU

41-ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN YENİLENMESİ

42-YENİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON HATLARI

43-ÇOCUK DOSTU DÜZCE PROJESİ

44-ÖĞRENCİ DOSTU DÜZCE PROJESİ

45-KADIN DOSTU DÜZCE PROJESİ

46-YENİ BULVARLARIN İNŞAASI

47-METEK MAHALLESİ D-100 KARAYOLU ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ

48-ŞEREFİYE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

49-KONURALP ANTİK TİYATROSU RESTORASYONU

50-KONURALP KÜLTÜR MERKEZİ

51-YENİ KONURALP MÜZESİ

52-KONURALP YENİ MERKEZ CAMİİ

53-YENİ HAL BİNASI PROJESİ

54-İMAR UYGULAMALARINI HIZLANDIRMA

55-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 2. ETAP

56-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 3. ETAP

57-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 2. ETAP

58-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 3. ETAP

59-ADALET KAMPÜSÜ

60-SAĞLIK KAMPÜSÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

61-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ

62-ASAR SUYU DEĞERLER GENÇLİK MERKEZİ "DİYANETLE"

63-ŞEHİR İÇİ DERELERİN ISLAHI

64-YENİ İÇME SUYU KAYNAKLARI

65-KÜÇÜK MELEN HES PROJELERİ

66-YER OLAN HER MAHALLEYE PARK VE SPOR ALANLARI

67-KAVŞAK, REFÜJ VE CEHPE DÜZENLEMELERİ

68-BİSİKLET YOLLARI

69-DÜZCE KONURALP GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ

70-MUNCURLU PARK PROJESİ

71-ATA TOHUMU PROJESİ

72-BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE REHABİLİTASYON MERKEZİ (YEDAM)

73-65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE 5 METREKÜP SU BİZDEN

74-BİLİM AKADEMİSİ GÖNÜLLÜ GENÇLER PROJESİ

75-DÜZCE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PROJESİ

76-DÜZCE FOTOĞRAF VE KISA FİLM YARIŞMASI

77-VİZYON KONFERANSLARI

78-ŞEHİR STANDARTLARI VE ŞEHİR KİMLİĞİ

79-KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMA PROJESİ

80-KIZILAY MEYDANI PROJESİ

81-ŞEHİR KONFORUNDA KÖYLER PROJESİ

82-TARIM MÜZESİ

83-ATATÜRK BULVARI AKILLI OTOPARKI

84-VALİLİK BİNASI KARŞISI AKILLI OTOPARKI

85-ŞEREFİYE MAHALLESİ AKILLI OTOPARKI

86-ASAR DERESİ AKILLI OTOPARKI

87-DÜZCE AVM PROJESİ

88-TOKUŞLAR VE HAMİDİYE MAHALLE KONAKLARI

89-BAHÇEŞEHİR KENT ORMANI PROJESİ

90-BAHÇEŞEHİR KÜTÜPHANESİ

91-5 YILDIZLI MARKA OTEL

92-GÖKÇE MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

93-MAMURE MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

94-OTLUOĞLU MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

95-OZANLAR MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

96-KİRAZLI MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

97-ÇERKEZ TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

98-AKYAZI MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

99-BÜYÜK CAMİ MEYDANI REKREASYON PROJESİ

100-MODERN ET KOMBİNASI PROJESİ