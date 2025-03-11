Düzensiz göçe darbe! 28 Büyükşehirde eş zamanlı denetim

Havalimanları, otobüs terminalleri ve tren garlarında 80 Mobil Göç Noktası aracıyla yapılan uygulamalarda 5 bin 795 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde 87 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edilirken, 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

MOBİL GÖÇ NOKTALARI ETKİLİ SONUÇ VERİYOR

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede etkin bir rol üstlenen Mobil Göç Noktası araçları, 19 Temmuz 2023'te hizmete girdiğinden bu yana kimlik kontrollerini hızlandırarak sistematik bir denetim sağlıyor. İlk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74,5 seviyesindeyken, bu oran 2025 yılı Şubat ayında yüzde 2,7'ye kadar geriledi.

TÜRKİYE, TRANSİT ÜLKE OLMAKTAN ÇIKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kararlılıkla sürdürülen Düzensiz Göçle Mücadele Stratejisi sayesinde Türkiye'nin artık düzensiz göç için bir transit ülke olmaktan çıktığını vurguladı. Bakan Yerlikaya, denetimlerin bir yandan düzensiz göçe karşı güçlü bir mücadele sunduğunu, diğer yandan ise ülkede yasal kalışı bulunan yabancılar ve turistler açısından herhangi bir rahatsızlık oluşturmadığını belirtti.

81 İLDE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Türkiye, düzensiz göçe karşı sınırlarından hudut kapılarına, denizlerinden şehir merkezlerine kadar 81 ilde kesintisiz mücadeleye devam edecek. Denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığı ile uygulamaları sahada yürüten polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de başarılı operasyonları nedeniyle tebrik edildi.