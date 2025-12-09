E-5’te korkutan yangın! Araç alev topuna döndü

Olay, saat 19.00 sıralarında E-5 Karayolu Esenyurt mevki Büyükçekmece istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araçtan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.