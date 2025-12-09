Haberler Yaşam Haberleri E-5'te korkutan yangın! Araç alev topuna döndü
Giriş Tarihi: 9.12.2025 20:02

İstanbul Esenyurt E-5'te seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı aracı, itfaiye ekipleri söndürdü.

İHA
Olay, saat 19.00 sıralarında E-5 Karayolu Esenyurt mevki Büyükçekmece istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araçtan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

