E-Devlet Çağrı Merkezi Telefon Numarası - E-Devlet İletişim Numarası Nedir, Nasıl Bağlanılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan hizmetler, online bir şekilde daha kolay ve pratik bir yol ile E-Devlet olarak tanımlanan elektronik ortamda sağlanmaktadır. Bu şekilde tüm vatandaşlar; eksiksiz, güvenli, hızlı ve kaliteli hizmet alarak memnun kalmaktadır. Bazı durumlarda online şekilde sistem üzerinden gerçekleştirilemeyen işlemler için E-Devlet çağrı merkezi telefon numarası aranabiliyor. Ayrıca olumsuzlukarın giderilmesi için de E-Devlet iletişim numarasına ihtiyaç duymakta olan vatandaşlar, E-Devlet çağrı merkezine nasıl bağlanılır sorusunu merak etmektedir.

E-Devlet Çağrı Merkezi Telefon Numarası

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi vatandaşlık işlemleri için hizmete sunmuş olduğu E-Devlet kapısı, haftanın her günü olacak şekilde; 7/24 saat boyunca 160 numaralı çağrı merkezi numarası üzerinden iletişime açık olmaktadır. Ayrıca E-Devlet Kapısı'na yurt dışından da belirli numaralar sayesinde ulaşılabilmektedir.

E-Devlet İletişim Numarası Nedir?

E-Devlet Kapısı iletişim numarası 160 nolu hat üzerinden kullanıma sunulmuş olup; yurt dışından da iletişime açıktır. Almanya'dan aramalarda; +90 312 160, ABD'den aramalarda ise +90 160 numaraları sayesinde her türlü devlet kapısı işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

E-Devlet Çağrı Merkezine Nasıl Bağlanılır?

E-Devlet'e öncelikli olarak bilgisayar veya telefonlar üzerinden E-Devlet internet sitesi ya da E-Devlet mobil uygulaması sayesinde girilebilmekte ve tüm işlemler bu kısımda gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra, telefon ile arama sayesinde de işlemlere yanıt alınabilmektedir. Bu telefon numarası ise; yurt içinde 160 olarak belirlenmiştir.