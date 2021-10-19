E-Devlet ile isim soyisim değişikliği nasıl yapılır? E-Devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru ekranı ve şartları

Mahkemeye gitmeden isim değişikliği yapılır mı sorusu son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda E-Devlet üzerinden sağlanan isim soyisim değişikliği hizmetinin 2022 yılının sonuna kadar devam edeceğini duyurmuştu. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler, E-Devlet ile isim soyisim değişikliği nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt arıyor. E-Devlet ad ve soyadı değişikliği başvurusu yapma ekranı ve şartları haberimizde yer alıyor. İşte, mahkemeye gitmeden ad ve soyadı değişikliği başvurusu yapmak için detaylar.
ONLİNE AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU 3 YIL UZATILDI
6 Aralık 2019 tarihinde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Ayrıca yeni belirlenen sürenin bitiminde bu sürecin tekrar uzatılabileceği bildirildi.
E-DEVLET İSİM SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275.808 kişi soyadını, 121.065 kişi ise ismini düzeltti.
Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlarımız 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek. Bu şartları sağlayan vatandaşların mahkeme kararı gerekmeksizin isim soyisim değişikliği talebi alınacak.
İSİM VE SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlgili başvurular e-Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e giriş sağlayınız. Daha sonra, arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.
Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için Mobil İmza veya Elektronik İmza onayınız gerekmektedir. Bunlar olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.
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