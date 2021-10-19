E-Devlet ile isim soyisim değişikliği nasıl yapılır? E-Devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru ekranı ve şartları

Mahkemeye gitmeden isim değişikliği yapılır mı sorusu son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda E-Devlet üzerinden sağlanan isim soyisim değişikliği hizmetinin 2022 yılının sonuna kadar devam edeceğini duyurmuştu. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler, E-Devlet ile isim soyisim değişikliği nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt arıyor. E-Devlet ad ve soyadı değişikliği başvurusu yapma ekranı ve şartları haberimizde yer alıyor. İşte, mahkemeye gitmeden ad ve soyadı değişikliği başvurusu yapmak için detaylar.

ONLİNE AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU 3 YIL UZATILDI

6 Aralık 2019 tarihinde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Ayrıca yeni belirlenen sürenin bitiminde bu sürecin tekrar uzatılabileceği bildirildi.