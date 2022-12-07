Haberler Yaşam Haberleri E-Devlet Nikah İşlemleri, E-Devlet Nikah Salonu ve Tarihi Sorgulama Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 7.12.2022 09:29 Son Güncelleme: 7.12.2022 09:29

E-Devlet Nikah İşlemleri, E-Devlet Nikah Salonu ve Tarihi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Evlenecekler için büyük bir kolaylık sunan e devlet nikah tarihi sorgulama, belediyeye gitmeden boş nikah günü sorgulama imkanı tanıyan bir sistemdir. Çiftlerin, gereken evrakları toplamadan önce T. C. no ile nikah sorgulama sayfasına girmesi iyi olur. Nikah durumu sorgulama ile önceden kontrol etmek oldukça kolaydır. Zaman kaybını önlemek için nikah salonu durum sorgulama kullanılabilir. Nikah sorgulama nasıl yapılır?

E-Devlet Nikah İşlemleri, E-Devlet Nikah Salonu ve Tarihi Sorgulama Nasıl Yapılır?

E devlet nikah tarihi sorgulama, evlenmek için gün sayan bireyleri yakından ilgilendiren bir hizmettir. T. C. no ile nikah sorgulama ile hiçbir yere gitmeden internetten kolaylıkla nikah günü sorgulanabilir. Belediyelerin evlendirme dairelerinde uygun bir gün arayanların, e devlet nikah durumu sorgulama sistemine girmesi yeterlidir. İnternet üzerinden çok daha kolay yapılabilen nikah salonu durum sorgulama, bu açıdan oldukça yenilikçi bir çözümdür. Peki e devletten nikah günü sorgulama nasıl yapılır?

E Devlet Nikah Tarihi Sorgulama Nedir?

Nikah tarihi almak, düğün hazırlıklarını planlamak açısından mühimdir. Çünkü, her çift o tarihe kadar bütün eksiklikleri tamamlamak ister. Fakat, çalışanlar ve okuyanlar için gereken evrakların ve prosedürlerin peşinde koşmak hem zaman alıcı hem de yorucu olabilir. Bu bakımdan, e devlet nikah tarihi sorgulama bu noktada büyük bir kolaylık sağlar. Bunun için sadece T. C. kimlik numarasına ve e devlet şifresine sahip olmanız gerekir. Bu sisteme giriş yaptıktan sonra, çeşitli belediyeler sıralanır. Daha sonra, istenilen nikah salonu ve tarih seçilerek sorgulama yapmak mümkündür. Evraklar için ise ikamet ettiğiniz belediyeyi tercih etmeniz gerekir. Aşağıda e devlet nikah tarihi sorgulama sayfasının bağlantısı verilmiştir.

https://www.sabah.com.tr/e-devlet-giris

Nikah için Gereken Evraklar Nelerdir?

E devlet üzerinden her ne kadar nikah tarihi sorgulanabilse de nikah için gün almak mümkün değildir. Bunun için bağlı bulunan belediyenin evlendirme dairelerine bizzat başvuru yapmak gerekir. Aynı zamanda, başvuru için gereken çok sayıda evrak vardır. Hepsini bir günde toplamak imkansızdır. Belgelerin neler olduğunu zamanında öğrenmek, planların aksamaması açısından önemlidir. Aksi halde, son anda bir aksilik ile karşılaşmak olasıdır. Aşağıda nikah için gereken evraklar sıralanmıştır.

Evlenme beyannamesi

Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Vesikalık fotoğraf

Evlilik sağlık raporu

İkametgah belgesi

Nüfus kayıt örneği

Evlenme ehliyet belgesi

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E-Devlet Nikah İşlemleri, E-Devlet Nikah Salonu ve Tarihi Sorgulama Nasıl Yapılır?
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