E-Devlet Vergi Borcu Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Vergi Borcu Nasıl Sorgulanır?

Vergi borcu sorgulama ekranı sayesinde artık herkes ne kadar, vadesi gelmiş geçmiş bütün vergi borçlarını görebiliyor. Tabi ki bu işlemi yapabilmek için öncelikle E-devlet borç sorgulama ve vergi dairesi borcu sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenmek gerekmektedir. Vergi borcu ödemesinde kolaylık isteyen vatandaşlar, E devletten vergi borcu nasıl sorgulanır ile vergi borcu sorgulama ve ödeme hakkındaki bilgileri araştırıp, bir araya getirdiğimiz içeriğimize mutlaka göz gezdirmeli.

E-Devlet Üzerinden Vergi Borcu Sorgulama Ve Ödeme Nasıl Yapılır?

Ülkemiz vatandaşlarının resmi işlemleri halletmesi için artık T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerine sahip olmaları yeterli. E-devlet şifresi ile giriş yapılan E-devlet hizmeti uygulaması üzerinden pek çok kuruma ulaşmak, başvuru ve sorgulama hatta borç ödeme işlemi yapmak mümkündür. Günümüzde hemen her vatandaş e-devlet şifreleri ile birçok resmî işlemi online olarak hızlıca yapabilmektedir, tüm bunların yanı sıra E-Devlet hizmetinde pek çok işlem ve kurum olduğu, bu işlemlere her gün yeni bir özellik ve yenilik eklendiği için bazı vatandaşlar E-devlet uygulaması üzerinden vergi borcu bilgilerini nasıl sorgulayacaklarını bilmemektedir.

Vergi dairesine gitmeden, mevcut vergi borcunu sorgulamak ya da bu borcu ödemek E-devlet uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Böylelikle zamandan tasarruf eden vatandaşlar günümüzde, çoğu zaman vergi borcu ile ilgili işlemlerini e-devlet vergi borcu sorgulama ekranıyla halletmektedirler. Ancak şu husus unutulmaması gerekmektedir, E-devlet uygulamasına giriş yapabilmek için öncelikle E-devlet şifresine sahip olmak gereklidir. Vergi borcu sorgulama işlemi için e-devlet hizmetini kullanmak istiyorsanız sırasıyla şu işlemleri yapmanız gerekmektedir;

E-devlet> Kurumlar> Gelir İdaresi Başkanlığı> Vergi Borcu Sorgulama

https://www.sabah.com.tr/e-devlet-giris

Ayrıca yukarıda yazan linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırıp, vergi borcu sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Vergi borcunu öğrendikten sonra ödeme işlemi için yine online yöntemi tercih edenler ise, yine e-devlet üzerinden girilen GİB ( Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemini kullanabilirler. Aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırıp, vergi borcu ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

https://intvrg.gib.gov.tr/