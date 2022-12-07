E-Devlet Vergi Borcu Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Vergi Borcu Nasıl Sorgulanır?

Vergi borcu sorgulama ekranı sayesinde artık herkes ne kadar, vadesi gelmiş geçmiş bütün vergi borçlarını görebiliyor. Tabi ki bu işlemi yapabilmek için öncelikle E-devlet borç sorgulama ve vergi dairesi borcu sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenmek gerekmektedir. Vergi borcu ödemesinde kolaylık isteyen vatandaşlar, E devletten vergi borcu nasıl sorgulanır ile vergi borcu sorgulama ve ödeme hakkındaki bilgileri araştırıp, bir araya getirdiğimiz içeriğimize mutlaka göz gezdirmeli.
Ülkemiz vatandaşlarının resmi işlemleri halletmesi için artık T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerine sahip olmaları yeterli. E-devlet şifresi ile giriş yapılan E-devlet hizmeti uygulaması üzerinden pek çok kuruma ulaşmak, başvuru ve sorgulama hatta borç ödeme işlemi yapmak mümkündür. Günümüzde hemen her vatandaş e-devlet şifreleri ile birçok resmî işlemi online olarak hızlıca yapabilmektedir, tüm bunların yanı sıra E-Devlet hizmetinde pek çok işlem ve kurum olduğu, bu işlemlere her gün yeni bir özellik ve yenilik eklendiği için bazı vatandaşlar E-devlet uygulaması üzerinden vergi borcu bilgilerini nasıl sorgulayacaklarını bilmemektedir.
Vergi dairesine gitmeden, mevcut vergi borcunu sorgulamak ya da bu borcu ödemek E-devlet uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Böylelikle zamandan tasarruf eden vatandaşlar günümüzde, çoğu zaman vergi borcu ile ilgili işlemlerini e-devlet vergi borcu sorgulama ekranıyla halletmektedirler. Ancak şu husus unutulmaması gerekmektedir, E-devlet uygulamasına giriş yapabilmek için öncelikle E-devlet şifresine sahip olmak gereklidir. Vergi borcu sorgulama işlemi için e-devlet hizmetini kullanmak istiyorsanız sırasıyla şu işlemleri yapmanız gerekmektedir;
E-devlet> Kurumlar> Gelir İdaresi Başkanlığı> Vergi Borcu Sorgulama
https://www.sabah.com.tr/e-devlet-giris
Ayrıca yukarıda yazan linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırıp, vergi borcu sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
Vergi borcunu öğrendikten sonra ödeme işlemi için yine online yöntemi tercih edenler ise, yine e-devlet üzerinden girilen GİB ( Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemini kullanabilirler. Aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırıp, vergi borcu ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
https://intvrg.gib.gov.tr/