Haberler Yaşam Haberleri E okul ne zaman kapanacak? MEB 2022 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ve karne notu görüntüleme
Giriş Tarihi: 8.6.2022 10:27 Son Güncelleme: 8.6.2022 10:27

E okul ne zaman kapanacak? MEB 2022 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ve karne notu görüntüleme

E okul ne zaman kapanacak? MEB 2022 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ve karne notu görüntüleme

E okul VBS öğrenci giriş ekranı yoğun ilgi görürken E okul ne zaman kapanacağı hala merak konusu olmaya devam ediyor. Aşırı yoğunluk yaşanan e-Okul sistemine ulaşmakta sıkıntı çeken veli ve öğrenciler "e-Okul ne zaman kapanacak, kapandı mı, E okul VBS öğrenci giriş ekranı ve karne notu görüntüleme nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Karnelerin verilmesi ile birlikte ise yaz tatili başlamş olacak. İşte E okul VBS giriş ekranı ve tüm bilgiler…

E okul ne zaman kapanacak, kapandı mı, not giriş ekranı ne zaman kapanacak sorusuna milyonlarca öğrenci ve veli yanıt arıyor. 17 Haziran'da karnelerini alacak olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 3 aylık bir yaz tatili sürecine girecek. E okul not giriş sistemi kapanırken notların sisteme girilmesi sonlanmış olacak ve ortalamalar net belli olacak. Peki E okul ne zaman kapanacak? MEB 2022 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ve karne notu görüntüleme

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, hala açıktır. Karne döneminde öğrencilerin erişimine hala açık devam ediyor. E okul karne gününe kadar açık olacaktır. Öğretmenler notları e okul üzerinden girmektedir.

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Takdir ve teşekkür hesaplamak isteyen öğrencilerin yapması gereken ilk şey, bir dersten aldığı puan ile o dersin haftalık saatini çarpmaktır. Tüm dersler aynı şekilde hesaplandıktan sonra ortaya genel tablo çıkar ve haftalık ders saatine bölündükten sonra o dönemin not ortalaması hesaplanır.

Örneğin,Türkçe dersi not ortalaması 75 olan bir öğrenci, dersin haftalık ders saatini 3 olarak hesaplarsa 222 puan olur.

Tüm derslerin toplam ortalaması 2 bin 340 puan etmesi durumunda; 2 bin 340 puanı da haftalık ders saatine, yani 30'a böldüğümüzde not ortalaması olan 78 olarak elde ediliyor. Böylece genel not ortalamasına göre öğrenci alacağı belgeyi öğrenebiliyor. eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

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E okul ne zaman kapanacak? MEB 2022 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ve karne notu görüntüleme
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