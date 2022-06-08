E okul ne zaman kapanacak? MEB 2022 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ve karne notu görüntüleme

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Takdir ve teşekkür hesaplamak isteyen öğrencilerin yapması gereken ilk şey, bir dersten aldığı puan ile o dersin haftalık saatini çarpmaktır. Tüm dersler aynı şekilde hesaplandıktan sonra ortaya genel tablo çıkar ve haftalık ders saatine bölündükten sonra o dönemin not ortalaması hesaplanır.

Örneğin,Türkçe dersi not ortalaması 75 olan bir öğrenci, dersin haftalık ders saatini 3 olarak hesaplarsa 222 puan olur.

Tüm derslerin toplam ortalaması 2 bin 340 puan etmesi durumunda; 2 bin 340 puanı da haftalık ders saatine, yani 30'a böldüğümüzde not ortalaması olan 78 olarak elde ediliyor. Böylece genel not ortalamasına göre öğrenci alacağı belgeyi öğrenebiliyor. eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.