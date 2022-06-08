E okul ne zaman kapanacak, kapandı mı, not giriş ekranı ne zaman kapanacak sorusuna milyonlarca öğrenci ve veli yanıt arıyor. 17 Haziran'da karnelerini alacak olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 3 aylık bir yaz tatili sürecine girecek. E okul not giriş sistemi kapanırken notların sisteme girilmesi sonlanmış olacak ve ortalamalar net belli olacak. Peki E okul ne zaman kapanacak? MEB 2022 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ve karne notu görüntüleme
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, hala açıktır. Karne döneminde öğrencilerin erişimine hala açık devam ediyor. E okul karne gününe kadar açık olacaktır. Öğretmenler notları e okul üzerinden girmektedir.
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.
Takdir ve teşekkür hesaplamak isteyen öğrencilerin yapması gereken ilk şey, bir dersten aldığı puan ile o dersin haftalık saatini çarpmaktır. Tüm dersler aynı şekilde hesaplandıktan sonra ortaya genel tablo çıkar ve haftalık ders saatine bölündükten sonra o dönemin not ortalaması hesaplanır.
Örneğin,Türkçe dersi not ortalaması 75 olan bir öğrenci, dersin haftalık ders saatini 3 olarak hesaplarsa 222 puan olur.
Tüm derslerin toplam ortalaması 2 bin 340 puan etmesi durumunda; 2 bin 340 puanı da haftalık ders saatine, yani 30'a böldüğümüzde not ortalaması olan 78 olarak elde ediliyor. Böylece genel not ortalamasına göre öğrenci alacağı belgeyi öğrenebiliyor. eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.
İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.