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Giriş Tarihi: 17.6.2022 08:56

E okul VBS giriş ile karne notu görüntüleme ekranı: 2022 MEB e okul karne ortalaması nasıl bakılır?

E okul VBS giriş ile karne notu görüntüleme ekranı: 2022 MEB e okul karne ortalaması nasıl bakılır?

Karne günü geldi! 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonuna gelinirken karnesini almaya gidemeyen öğrenciler e okul karne ortalaması görüntülüme ekranına erişmeye başladı. Sistemde tüm notlar ve devamsızlık bilgisi kayıtlı. Veliler ve öğrenciler Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile devamsızlık, sınav notu, nakil işlemleri ve karne bilgisine ulaşabiliyor. İşte 2022 MEB e okul karne notu görüntüleme ekranı…

Karne görüntüleme bugünün en çok araştırılan sistemlerinden biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi ile paylaşılan karne girişi tamamlandı. Bu noktada e okul VBS karne notu görüntüleme ekranı öğrenci ve velilerin akınına uğruyor. Bu yıl eğitim öğretim senesi tamamlanırken yaz tatiline gitmeden önce e okul vbs giriş karne ortalaması ekranı ziyaret ediliyor. Peki, 2022 MEB e okul karne nasıl bakılır? İşte cevaplar…

E OKUL VBS GİRİŞ ÖĞRENCİ EKRANI KARNE BİLGİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen ve öğrenci için ayrılmış olan sisteme TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılabiliyor. Giriş ardından bölümlere ayrılan kısımda şu bilgilere ulaşılabiliyor:

-Karne bilgisi

- Sınav notu bilgisi

- Devamsızlık bilgisi

- Aldığı belgeler

- Geçmiş sınıf not ortalamaları

- Nakil işlemleri

E OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME

E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı hala veli ve öğrencilerin kullanımında. Karne gününe kadar sisteme erişim sağlanabilecek ve not giriş çıkışları takip edilebilecek. Öğretmenler son notları sisteme girmeye başladı.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

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E okul VBS giriş ile karne notu görüntüleme ekranı: 2022 MEB e okul karne ortalaması nasıl bakılır?
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