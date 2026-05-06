E-Sigara kaçakçılığına geçit verilmiyor

Bakan Bolat, 2021-2025 döneminde toplam 4 bin 163 olayda 1 milyar 840 milyon TL değerinde elektronik sigara, pod, likit ve aksam ele geçirildiğini belirtti. Bolat, yıllara göre dağılımı şöyle açıkladı:

"2021'de 235 olay 18 milyon TL, 2022'de 442 olay 74.7 milyon TL, 2023'te 917 olay 646 milyon TL, 2024'te 924 olay 469 milyon TL, 2025'de 1.398 olay - 571.6 milyon TL, 2026 yılının ilk 3 ayında 267 olayda 58.2 milyon TL'lik kaçak ürüne el koyuldu."

TARAMA SİSTEMLERİ İLE TESPİT

Bolat, elektronik sigara ve aksesuarlarının küçük boyutları nedeniyle kolayca gizlenebildiğini, yolcuların üzerinde, valizlerin gizli bölmelerinde, ticari araçların boşluklarında veya yasal ürünlerin içine saklanarak ülkeye sokulmaya çalışıldığını kaydetti. Bolat, gümrüklerdeki gelişmiş tarama sistemleri ve veri analizleriyle kontrollerin yoğun şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

SOSYAL MEDYADA DAĞITILIYOR

Kaçak ürünlerin büyük bölümünün sosyal medya hesapları ve e-ticaret siteleri üzerinden satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu platformlardaki yasa dışı satışlara karşı erişim engeli ve koordineli çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de elektronik sigara ithalatı 2020 yılında yasaklandı. Bu nedenle ürünlerin yasal bir ticaret zinciri bulunmuyor. Konu hem kamu sağlığı hem de kayıt dışı ekonomi açısından risk oluşturuyor.

Yakalama rakamları, kaçakçılıkla mücadeledeki etkinliğin yükseldiğini gösterirken, talep tarafındaki artış da dikkat çekiyor.

