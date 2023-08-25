EA Sports FC 24 Sistem Gereksinimleri 2023 - EA Sports FC 24 ( FIFA 24) Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

EA Sports FC 24 oyunu eski sürümlerine göre daha gelişmiştir. Özelliklerine birçok nitelik eklenmiştir. FIFA 24 sitem gereksinimleri de bu özellikleri kaldırabilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu sayede futbol oyunu dijital alanda daha gerçekçi bir hal almıştır. Aynı zamanda bu oyun içerisinde futbol oyuncu kadrosu oldukça iyidir. Dijitaldeki gerçekçi futbolu deneyimlemek için oyunun indirilmesi gerekir. İndirmek için de EA Sports FC 24 sistem gereksinimleri 2023 hali ve kaç GB RAM istiyor cevaplarından yola çıkılmalıdır.

EA Sports FC 24 Sistem Gereksinimleri 2023

EA Sports FC 24 aslında herkesin FIFA olarak bildiği oyundur. Fakat bu oyunun serisi vardır. İlk serisi 1993 yılında çıkmıştır ve 2024 serisi de geliştirilerek piyasaya sürülecek. 93 sürümünden bu yana bu oyun birçok özelliğini geliştirmiştir. Teknoloji, internet geliştikçe FIFA oyunu da geliştirmiştir. Bu sayede futbol dijital alanda da oynanan bir oyun haline dönüşmüştür. EA Sports FC 24 oyununun en belirgin özelliği gerçekçi olmasıdır. Oyunu oynarken bıraktığı gerçeklik hissi 24 sürümünü daha da ön plana çıkarmaktadır.

EA Sports FC 24 Sistem Gereksinimleri

EA Sports FC 24 oyunun oynanabilmesi için bilgisayara indirilmesi gerekir. EA Sports FC 24 oyunun sistem gereksinimlerine uyumlu bir bilgisayar olması şarttır. EA Sports FC 24 oyunun diğer sürümlere göre farklı gereksinimleri vardır. EA Sports FC 24 oyunun 2023 yani güncel sistem gereksinimleri şu şekildedir:

Her zaman olduğu gibi oyunlarda olması gereken Direct X: 12 olmalıdır.

İşletim sistemi Windows 10 olmalıdır ve 64 bit olmalıdır.

Belleği 12 GB olmalıdır.

RAM 8 GB olmalıdır.

Ekran Kartı 4 GB olmalıdır.

Depolama alanı 100 GB olmalıdır.

EA Sports FC 24 (FIFA 24) Kaç GB Ram İstiyor?

EA Sports FC 24 aslında FIFA futbol oyununun 2024 halidir. Bu sürüm daha piyasaya çıkmadı. Fakat oyunu oynamak isteyenler oyun için gerekli olan donanımların neler olduğunu merak etmektedir. Her oyunda olduğu gibi FIFA 24 oyunun da ihtiyaç duyduğu sistem gereksinimleri vardır. EA Sports FC 24 oyununda işletim sisteminin ne olduğundan ekran kartının kaç GB olması gerektiğine kadar bilmek gerekir. EA Sports FC 24 oyunun kaç GB RAM istediği sorusuna yanıt olarak 8 GB verilmelidir.

EA Sports FC 24 (FIFA 24) Minimum PC Gereksinimleri Neler?

FIFA 24 oyununu oymak için bazı donanımlara ihtiyaç vardır. Bu donanımlar aynı zamanda oyunun ve bilgisayarın sistem gereksinimleridir. Oyun ve bilgisayarın sistem gereksinimleri uyuştuğu takdirde oyun indirilebilir ve rahatlıkla oynanabilir. Bundan hareketle EA Sports FC 24 oyunun PC gereksinimleri şu şekildedir:

Oyunlarda olmazsa olmaz Direct X'in sürümü 12 olmalıdır.

İşletim sistemi Windows 10 olmalıdır ve 64 bit olmalıdır.

Belleği 12 GB olmalıdır.

RAM 8 GB olmalıdır.

Ekran Kartı 4 GB olmalıdır.

Depolama alanı 100 GB olmalıdır.

Bu değerler minimum PC gereksinim değerleridir.