Haberler Yaşam Haberleri Ebegümeci Faydaları Nelerdir? Ebegümeci Neye İyi Gelir, Yararları Ve Zararları Nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 16:32 Son Güncelleme: 27.7.2022 16:32

Ebegümeci Faydaları Nelerdir? Ebegümeci Neye İyi Gelir, Yararları Ve Zararları Nelerdir?

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında meşhur olan şarkıda ismini duyduğumuz ebegümeci bitkisi, yüzyıllardır topraklarımız da yetişmektedir. Aktar tezgahlarının vazgeçilmez bitkilerinden biri olan ebegümeci neye iyi gelir sorusu ise, ebegümeci ismini duyan herkesin aklına gelmektedir. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için ebegümeci faydaları ve ebegümeci çayının faydaları hakkında ayrıntılı bilgileri inceleyeceğiz. İşte detaylar..

Ebegümeci Faydaları Nelerdir? Ebegümeci Neye İyi Gelir, Yararları Ve Zararları Nelerdir?

İlkbahar ve yaz aylarında toprağın üzerinde kendini sergilemeye başlayan ebegümeci, yeşil etli yapraklara ve minik mor çiçeklere sahip bir bitkidir. Daha çok çayı hazırlanarak tüketilen ebegümeci ile ıspanak yemeği benzeri yemekler yahut salatalar da hazırlanabilir. Hem şifalı hem de kolay ulaşılabilir yönüyle adeta bir nimet olan ebegümecinin faydaları nelerdir? Bu sorunun yanıtını ve ebegümeci yararları hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Ebegümeci Faydaları

Ülkemizin bütün bölgelerinde rahatça yetişebilen, bu sebeple her aktarda kolaylıkla bulabileceğimiz ebegümeci birçok vitamin, mineral ve antioksidanları bünyesinde barındıran bir bitki türüdür. Başlıca olarak kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, demir, selenyum, sodyum, iyot, B,A ve C vitamini içeren kendisi küçük faydaları ise büyük ebegümecinin ne işe yaradığı ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

  • Ebegümecinin içinde yüksek oranda C vitamini bulunduğundan dolayı antioksidan bakımından oldukça zengin bir bitkidir.
  • Güçlü antioksidanları sayesindedir vücudu grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur.
  • Ebegümeci bitkisinde bulunan antioksidan bileşikler serbest radikalleri uzaklaştırır ve karaciğer dokularının korunmasına yardımcı olur.
  • Doğal bir ateş düşürücü etkisi olan ebegümeci, çok yüksek olmayan ateşli hastalıklarda ateşin düşmesine yardımcı olur.
  • Göğsü yumuşatır ve balgamın atılmasına yardımcı olur.
  • İçinde bulunan malvin isimli bir öz sayesinde ağız içi iltihaplarına, diş eti hastalıklarına, aft ve dişlerde oluşan plakların iyileşmesine yardımcı olur.
  • Boğaz ağrısı, yanma ve faranjit gibi sıkıntıların etkilerini aza indirmeye fayda sağlar.
  • Düzenli ve yeterli miktarda tüketilmesi halinde ciltte oluşan leke ve yaraların hızla iyileşmesine fayda sağlar.

Şayet isterseniz ebegümecini çay halinde de tüketebilirsiniz. Ebegümeci çay olarak tüketildiği zaman oldukça faydalı bir bitki türüdür. Başlıca olarak soğuk algınlığı, balgam, boğazda ağrı ve kuruluk, bronşit yaşayan kişilerin günde bir fincan ebegümeci çayı içmeleri tavsiye edilmektedir.

Ebegümeci Zararları

Ebegümecinin direkt olarak herhangi bir zarar verici etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak diğer gıda ya da ilaçlarla nasıl bir etkileşime gireceği yahut tüketicinin alerjik reaksiyon gösterip göstermeyeceği bilinmediği için, mutlaka ebegümeci tüketmek isteyenler ilk önce hekimlerinin bu konuda onayını almaları önerilmektedir. Ayrıca ebegümeci müshilaj yani ishal etkisi gösteren galaktoz, sakaroz, glikoz gibi kimyasal özler içeren bir bitki olduğu için ishale yatkınlık gösteren kişilerin kullanılması önerilmez.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih kılavuzu 2022! Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl ve nereden yapılır, adayların kaç tane tercih hakkı var?
YKS tercih kılavuzu 2022 ile YKS tercih nasıl yapılır, nereden? ÖSYM AİS tercih ekranı ile üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
Sigaraya zam geldi mi? Son sigara zammı ile 27 Temmuz bugün JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta sonuçlanacak? Temmuz 2022 faiz kararı beklentisi netleşti
YKS TABAN PUANLARI GÜNCEL 2022: ÖSYM tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin YKS üniversite taban-tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Son dakika: Türkiye'den Musul Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen alçak saldırıya çok sert tepki: Irak koruma sorumluluğunu yerine getirmeli
SON DAKİKA | FETÖ, Necip Hablemitoğlu ve Güven çifti suikastlarını işte böyle karartmış!
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ ile otomobil fiyatları düşecek mi, araçlara indirim gelecek mi, ne kadar gelir? 2022 araçlarda ÖTV indirimi ve düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Ebegümeci Faydaları Nelerdir? Ebegümeci Neye İyi Gelir, Yararları Ve Zararları Nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA