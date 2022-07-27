Ebegümeci Faydaları Nelerdir? Ebegümeci Neye İyi Gelir, Yararları Ve Zararları Nelerdir?

İlkbahar ve yaz aylarında toprağın üzerinde kendini sergilemeye başlayan ebegümeci, yeşil etli yapraklara ve minik mor çiçeklere sahip bir bitkidir. Daha çok çayı hazırlanarak tüketilen ebegümeci ile ıspanak yemeği benzeri yemekler yahut salatalar da hazırlanabilir. Hem şifalı hem de kolay ulaşılabilir yönüyle adeta bir nimet olan ebegümecinin faydaları nelerdir? Bu sorunun yanıtını ve ebegümeci yararları hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Ebegümeci Faydaları

Ülkemizin bütün bölgelerinde rahatça yetişebilen, bu sebeple her aktarda kolaylıkla bulabileceğimiz ebegümeci birçok vitamin, mineral ve antioksidanları bünyesinde barındıran bir bitki türüdür. Başlıca olarak kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, demir, selenyum, sodyum, iyot, B,A ve C vitamini içeren kendisi küçük faydaları ise büyük ebegümecinin ne işe yaradığı ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

Ebegümecinin içinde yüksek oranda C vitamini bulunduğundan dolayı antioksidan bakımından oldukça zengin bir bitkidir.

Güçlü antioksidanları sayesindedir vücudu grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

Ebegümeci bitkisinde bulunan antioksidan bileşikler serbest radikalleri uzaklaştırır ve karaciğer dokularının korunmasına yardımcı olur.

Doğal bir ateş düşürücü etkisi olan ebegümeci, çok yüksek olmayan ateşli hastalıklarda ateşin düşmesine yardımcı olur.

Göğsü yumuşatır ve balgamın atılmasına yardımcı olur.

İçinde bulunan malvin isimli bir öz sayesinde ağız içi iltihaplarına, diş eti hastalıklarına, aft ve dişlerde oluşan plakların iyileşmesine yardımcı olur.

Boğaz ağrısı, yanma ve faranjit gibi sıkıntıların etkilerini aza indirmeye fayda sağlar.

Düzenli ve yeterli miktarda tüketilmesi halinde ciltte oluşan leke ve yaraların hızla iyileşmesine fayda sağlar.

Şayet isterseniz ebegümecini çay halinde de tüketebilirsiniz. Ebegümeci çay olarak tüketildiği zaman oldukça faydalı bir bitki türüdür. Başlıca olarak soğuk algınlığı, balgam, boğazda ağrı ve kuruluk, bronşit yaşayan kişilerin günde bir fincan ebegümeci çayı içmeleri tavsiye edilmektedir.

Ebegümeci Zararları

Ebegümecinin direkt olarak herhangi bir zarar verici etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak diğer gıda ya da ilaçlarla nasıl bir etkileşime gireceği yahut tüketicinin alerjik reaksiyon gösterip göstermeyeceği bilinmediği için, mutlaka ebegümeci tüketmek isteyenler ilk önce hekimlerinin bu konuda onayını almaları önerilmektedir. Ayrıca ebegümeci müshilaj yani ishal etkisi gösteren galaktoz, sakaroz, glikoz gibi kimyasal özler içeren bir bitki olduğu için ishale yatkınlık gösteren kişilerin kullanılması önerilmez.