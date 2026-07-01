Ebeler annelerin kapısını çalacak

Devlet, ilk çocuğunu kucağına alıp ne yapacağını bilemeyen anneleri yalnız bırakmıyor. Şehir hastanelerinde bulunan lohusalık poliklinikleri, ebeveynlere ücretsiz destek veriyor. Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, "Doğum yapan her anne ilk 40 gün yakından takip edilmeli. Anneler randevulu ya da randevusuz başvurabiliyor, ebeler tarafından kapsamlı değerlendiriliyor" diye konuştu. Türkiye'de doğum sonrası depresyon görülme sıklığının yüzde 12 ile yüzde 50 arasında olduğuna dikkat çeken Tekin, "Lohusalık polikliniğinde depresyon riskli bulunan annelerimizi psikoloğumuza yönlendiriyoruz" dedi. Annelere emzirme tekniklerini de öğrettiklerini ifade eden Tekin, ebelerin anneleri evlerinde ziyaret ettiğini söyledi. Tekin, "Anneyi kendi yaşam alanında değerlendirmek, aile dinamiklerini görmek ve doğru sağlık bilgisini doğrudan aileye ulaştırmak çok kıymetli" ifadesini kullandı.

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