Ebrar’ın son çektiği video izleyenleri ağlattı

Üzerine koltuk düşmesi sonucu hayatını kaybeden Ebrar Aktaş'ın çektiği son videosu ortaya çıktı. Annesiyle birlikte teyzesine giderken cep telefonuyla videosunu çeken küçük Ebrar'ın, "Annemle birlikte teyzoşa gidiyoruz" dediği duyuluyor. Daha sonra elindeki su matarasını gösteren ardından da annesini kayda alan Ebrar, daha sonra matarasından suyunu içerken görülüyor. Küçük çocuğun çektiği videoyu izleyenler duygusal anlar yaşadı.

DAYISINA YARDIMA GİTMİŞLER

Ebrar'ın Menderes'teki evinden Bayraklı'ya taşınan dayısı H.Y.'ye annesiyle birlikte yardım etmeye gittikleri öğrenildi. Ebrar apartmanın bahçesinde oynarken olayın yaşandığı bildirildi.