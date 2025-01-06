Ecdat yadigârı hastane şifa dağıtıyor

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ihya edilen, "ecdat yadigarı" Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı olarak hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Hastane, 2020 yılının Mayıs ayından bu yana özellikle tüberküloz gibi göğüs hastalıkları alanında tedavi gören hastaları ağırlıyor. Hastanenin Tüberküloz Servis Şefi Prof. Dr. Sedat Altın, Her yıl Ocak ayının ilk haftası olarak kabul edilen Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla SABAH'a özel konuştu.Türkiye'de her yıl yaklaşık 10 bin yeni tüberküloz vakası tespit edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Sedat Altın, "Bu sayı, dünya geneline bakıldığında düşük görünse de Türkiye'de verem hastalığı özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler (örneğin, HIV pozitif hastalar), yetersiz beslenenler, kalabalık ve kötü hijyen koşullarında yaşayanlar, sigara içen ve akciğer rahatsızlıkları bulunan kişiler için önemini koruyor. Özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük olduğu yahut yurt, cezaevi gibi birçok kişinin aynı ortamı paylaşmak zorunda olduğu durumlarda vaka oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Öte yandan bizler bu mikrop ile çocukluk çağlarımızda tanışıyoruz buna da tüberküloz enfeksiyonu diyoruz. Ancak bu enfeksiyonu alanlardan yalnızca yüzde 10'u hastalanıyor ve çocukluk çağlarında bağışıklık sistemleri tam anlamıyla gelişmediğinden ölüme dahi yol açabiliyor." İfadelerini kullandı. Hastalara teşhis sonrası 6 aylık temel bir tedavi uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Sedat Altın, "Tüberküloz, tedavi edilebilir bir hastalıktır ancak tedavinin düzenli ve eksiksiz şekilde uygulanması hayati önem taşır. Tedavinin erken başlaması yalnızca hastanın iyileşmesini sağlamaz, aynı zamanda hastalığın toplum içinde yayılmasını da engeller. Hasta bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında havaya yayılan bakteriler sağlıklı bireyler tarafından solunarak enfeksiyona yol açabilir. Bu yüzden özellikle hasta bireylerle bir araya geldiğimizde yahut toplu ortamlara girdiğimizde maske kullanımı önem taşıyor. Maskeler bizim en güçlü silahımız." İfadelerini kullandı.