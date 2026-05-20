Ece Gürel’in ölüm nedeni hipotermi

İstanbul
'da yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı
'nda 2 Mart 2025'te kaybolmasından 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel
'in (36) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonuçlandı. Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, vücudunda ilaç etken maddeleri tespit edilse de zehirlenerek öldüğüne veya hipotermi dışında bir nedenle öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığından soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Kararda, Gürel'in ormana yalnız gittiği, olay anında Gürel'in tek başına ormanda olduğunun ve yürüyüş sırasında kaybolduğunun değerlendirildiği aktarıldı.