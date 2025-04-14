Ecem Sultan Çamlı tır faciasıyla yaşamını yitirmişti: TIR şirketinin yetkilisi tanık olarak dinlenecek

Korkunç kaza geçen kasım ayında İstanbul Pendik'te yaşandı. Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı(28), sistem mühendisi olarak çalıştığı Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketine gitmek için evden çıktı. Skuter ile giderken Hasan Furkan Çolak (24) idaresindeki tır Çamlı'ya çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tutuklanan tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak'a "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DOSYA HALA ADLİ TIP KURUMU'NDA

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Furkan Çolak, bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katılırken müşteki ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu'na gönderildiğini ve gölge dosya oluşturulduğunu, dosyanın henüz Adli Tıp Kurumu'ndan dönmediğini belirtti. Müşteki avukatı tarafından dosyaya sunulan olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilerek çözümünün yaptırıldığı açıklandı.

MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ

Müşteki avukatları duruşmada, Hüner Global Lojistik A.Ş.'nin yetkilisi İbrahim H.nin dinlenmesini, işveren şirkete müzekkere yazılarak sanığa tır kullanımı hakkında eğitimlerin verilip verilmediğinin, tır üzerinde periyodik bakım yapılıp yapılmadığını, tırın yeni sistemlere uygun hale getirilip getirilmediğinin sorulmasını talep etti. Suçun olası kast kapsamında değerlendirilmesine ilişkin de taleplerini yineledi. Ayrıca dosya kapsamında tır üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda hız tespitinin yetersiz olduğunu vurgulayan müşteki avukatları tırdaki takograf cihazı üzerinde hız tespitinin bilirkişi aracılığıyla saptanmasını istedi.

"MAKTUL BİSİKLET YOLU VARKEN SOL ŞERİDİ KULLANMIŞTIR"

Duruşmada Cumhuriyet savcısı suçun mahiyeti açısından sanık Hasan Furkan Çolak'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sabık avukatı ise savcı mütalaasına katılmadıklarını belirterek "Yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde müvekkilin hızının fazla olmadığı belirtildi. Maktulün bisiklet yolu varken sol şerit kullandığı açıktır. Müşteki avukatları yargılamayı uzatmak amacıyla sürekli yeni talepler sunmaktadır. Bu durum anayasanın adil yargılanma ilkesine aykırıdır. Katılan tarafın taleplerinin reddine karar verilmesini ve sanığın tahliyesini istiyoruz" dedi.

İŞVEREN TANIK OLARAK DİNLENECEK

Sanık Hasan Furkan Çolak, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyesini talep etti. Mahkeme, işveren şirketin yetkilisi İbrahim H.'nin tanık sıfatıyla dinlenmesi için davetiye çıkarılmasına, müşteki avukatlarının diğer taleplerinin ise reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.