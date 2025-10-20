Haberler Yaşam Haberleri Ecogreen Enerji halka arz talep toplama tarihleri 2025: (ECOGR) Ecogreen Enerji Holding halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir?
Ecogreen Enerji Holding halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler halka açılarak yatırımcıları için duyuruda bulunuyor. 1,1 Milyar TL arz büyüklüğü ile yüzde 20,37 oranında halka açılacak şirkete dair araştırmalar hız kazanmış durumda. ECOGR Bist kodu ile pazara çıkacak şirket gündemde. Peki; 2025 Ecogreen Enerji Holding halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

Ecogreen Enerji Holding halka arz fiyatı, lot sayısı ve talep toplama tarihleri yatırımcıların araştırmalarına konu oldu. Toplamda 3 gün talep toplayacak şirketin hisseleri ana pazarda yer alacak. 110 milyon lot dağıtımı yapacak şirketin bilgileri takip ediliyor. İşte, Ecogreen Enerji Holding halka arzına dair merak edilenler:

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 22-23-24 Ekim tarihlerinde talep topluyor. 110.000.000 Lot dağıtacak şirketin hisse fiyatı 10,40 TL olacak. 3 gün boyunca talep toplayacak şirkette detaylar şöyle:

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Tarihi: 22-23-24 Ekim 2025

Halka Arz Fiyatı: 10,40 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 110.000.000 Lot

Bist Kodu: ECOGR

Pazar: Ana Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 1,1 Milyar TL

Halka Açıklık: %20,37

ECOGREEN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL).

- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL).

- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL).

- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL).

- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)

