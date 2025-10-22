Haberler Yaşam Haberleri Ecogreen Enerji halka arz talep toplama tarihleri! Ecogreen Enerji Holding halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Ecogreen Enerji halka arz talep toplama tarihleri! Ecogreen Enerji Holding halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Ecogreen Enerji Holding, halka arz süreciyle yatırımcıların gündeminde. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan şirket, 1,1 milyar TL büyüklüğündeki arzla yüzde 20,37 oranında paylarını borsada satışa sunacak. ECOGR koduyla işlem görecek şirketin halka arz tarihi, hisse fiyatı ve lot dağıtımına ilişkin detaylar yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ecogreen Enerji Holding halka arzı ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?

Ecogreen Enerji Holding'in halka arz fiyatı, lot sayısı ve talep toplama tarihleri yatırımcıların gündeminde. Şirket, hisselerini ana pazarda sunacak ve toplam 3 gün sürecek talep toplama sürecinde 110 milyon lot dağıtacak. İşte Ecogreen Enerji Holding'in halka arz detayları:

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ:

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 10,40 TL hisse fiyatından halka arz oluyor. Ecogreen Enerji 22-23-24 Ekim 2025 tarihleri ve saat 09:00-17:00 arasında talep toplayacak.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL).
- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL).
- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL).
- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL).
- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL).

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ecogreen Enerji halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

