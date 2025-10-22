Ecogreen Enerji halka arz talep toplama tarihleri! Ecogreen Enerji Holding halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL).

- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL).

- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL).

- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL).

- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL).