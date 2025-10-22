Ecogreen Enerji halka arz talep toplama tarihleri! Ecogreen Enerji Holding halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Ecogreen Enerji Holding'in halka arz fiyatı, lot sayısı ve talep toplama tarihleri yatırımcıların gündeminde. Şirket, hisselerini ana pazarda sunacak ve toplam 3 gün sürecek talep toplama sürecinde 110 milyon lot dağıtacak. İşte Ecogreen Enerji Holding'in halka arz detayları:
Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 10,40 TL hisse fiyatından halka arz oluyor. Ecogreen Enerji 22-23-24 Ekim 2025 tarihleri ve saat 09:00-17:00 arasında talep toplayacak.
- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL).
- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL).
- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL).
- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL).
- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL).