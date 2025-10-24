Ecogreen Enerji Holding halka arz oluyor! Ecogreen Enerji halka arz ne zaman, hangi katılım endeksine uygun mu, ne iş yapar, hangi bankalarda var?

Yenilenebilir enerji şirketi Ecogreen Enerji Holding, halka arz sürecini resmen başlattı. SPK izahnamesine göre, toplam 110 milyon lot halka sunulacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bölümü yatırım projelerine (%70), bir kısmı kredi geri ödemelerine (%20) ve geri kalanı işletme sermayesine yönlendirilecek. Ecogreen Enerji halka arzına hangi bankalardan katılabileceğiniz ve endeks kriterlerine uygunluğu ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...