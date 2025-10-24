Ecogreen Enerji Holding halka arz oluyor! Ecogreen Enerji halka arz ne zaman, hangi katılım endeksine uygun mu, ne iş yapar, hangi bankalarda var?

Yenilenebilir enerji şirketi Ecogreen Enerji Holding, halka arz sürecini resmen başlattı. SPK izahnamesine göre, toplam 110 milyon lot halka sunulacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bölümü yatırım projelerine (%70), bir kısmı kredi geri ödemelerine (%20) ve geri kalanı işletme sermayesine yönlendirilecek. Ecogreen Enerji halka arzına hangi bankalardan katılabileceğiniz ve endeks kriterlerine uygunluğu ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ecogreen Enerji Holding (ECOGR), 10,40 TL'den halka arz ediliyor. Talep toplama işlemleri 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında, 09:00–17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL).
- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL).
- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL).
- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL).
- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL).
ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
ECOGREEN Enerji Holding hissesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verileri ve bağımsız finansal analizler ışığında, Katılım Endeksi kriterlerini karşılamamaktadır.