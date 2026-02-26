Ecrin’e nefes olun

Düzce'de yaşayan yüzde 99 fiziksel engelli ve dirençli epilepsi hastası 15 yaşındaki Ecrin Akbal
, hayatını evde oksijen desteği ile sürdürüyor. Kızının aylık 65 bin lirayı bulan tedavi masrafı için hayırseverlerden yardım isteyen Yusuf Akbal, "Kızımızı tedavi ettirmek için sık sık İstanbul'a gidiyoruz. Evde de fizik tedavi uygulanıyor. Kızım sık sık nöbet geçiriyor. Diğer çocuğumuz okula gidiyor. Kira ve diğer temel giderler, Ecrin'in sağlık giderlerine eklenince maddi olarak çok zorluk çekmeye başladık. Kızımın tedavisi için hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi.