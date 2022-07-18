ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Eczacılık bölümünü seçmek isteyen binlerce aday ise "Eczacılık taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Eczacılık taban puanları 2022.