Eczacıya ilaç verip oğlunun ölümüne yol açan 2 eczacı kalfasına 5’er yıl hapis cezası

Ankara'da, yanında çalıştıkları, Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine sebep oldukları ileri sürülen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindende devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve müşteki katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı bir önceki celse mütalaanın açıklandığını belirterek son savunmaları için avukatlara söz verdi.

Sanık müdafileri, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, isnat edilen suçların yasal unsurlarının oluşmadığını savundu ve müvekkillerinin beraatine hükmedilmesini talep etti. Müşteki vekilleri ise suçun sabit olduğunu öne sürerek, sanıkların herhangi bir takdiri indirim uygulanmaksızın cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını istedi.

5'ER YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Süleyman Özçelik ve Muaz İslam Bozdağ'ın 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'olası kasıtla çocuğu öldürmek' suçlarından beraatine, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan ayrı ayrı 5 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırılmalarına karar verdi.