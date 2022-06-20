Eczanede dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Ataşehir'de geldiği eczanenin adresini bulamadığını iddia eden Erdem T., eczanede bulunan çalışanları hakaretler yağdırdı. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli adam, savunmasında pişman olduğunu söylese de adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de bir eczanede yaşanan korkunç olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdem T.'nin annesi ilaçlarını almak için eczaneyi aradı. Bir süre sonra eczanenin adresini annesine yanlış tarif ettiğini savunan Erdem T., eczaneye gelerek eczanede çalışan Ayşenur Ören'e ve diğer çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başladı. Eczane çalışanları ve müşteriler panik yaşarken uyarılara aldırış etmeyen Erdem T., ilaçlarını alarak eczaneden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri kamera görüntülerini inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Erdem T., bugün adliyeye getirildi. Şüpheli adam, savcılıktan 'Tehdit' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hakimlik sorgusunda annesinin kendini ağlayarak aradığında ine süren şüpheli Ertem T., "Annem eczanenin kendisini yanlış yönlendirdiğini söyledi. Sadece anneme niye böyle davrandıklarını sordum. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım. Babam kucağımda öldüğü için anneme çok düşkünüm. Küfürlerden dolayı da özür dilerim" şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ ADAM TUTUKLANDI

Hakimlik, sorgusunun ardından şüpheli Erdem T., üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.