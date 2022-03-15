Ed Darr Ne Demek? Allah’ın Ed-Dârr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Ed Darr ismi genellikle zarar veren anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanında Ed Darr isminin belirli zikir günleri ve zikir saatleri bulunmaktadır. Yapılan zikirler sayesinde insanı birçok fazilet beklemektedir. Ed Darr Arapça kökenli bir isim olup Kur'an'da Yasin suresinde geçmektedir.

Ed Darr Ne Demek?

Ed Darr Kur'an'da adı geçen Allah'ın isimlerinden biridir. Diğer Allah'ın isimlerinde olduğu gibi Ed Darr isminin de belirli anlamları ve faziletleri bulunmaktadır. Ed Darr, zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan, dilediğini zarara uğratan anlamlarına gelmektedir.

Ed-Dârr ayrıca darlığa uğratan, darlık veren, hikmeti gereği sıkıntılar, musibetler, elem ve zarar verici şeyleri yaratan da demektir. Bu bağlamda bu özelliklerin hepsi Allah'a aittir. Bu ismin anlam olarak karşıtı ise En Nafi ismidir.

Ya Darr Esmasının Fazileti

Ed Darr isminin belirli zikir günleri ve saatleri bulunmaktadır. Bu bağlamda zikir günü Salı günüdür. Bunun yanında zikir saati ise Merih saatidir. Ebced değeri ve zikir adedi ise 1001 adettir. Daha ayrıntılı bir şekilde Ed Darr isminin faziletleri şu şekildedir: