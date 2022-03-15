Haberler Yaşam Haberleri Ed Darr Ne Demek? Allah’ın Ed-Dârr İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:29 Son Güncelleme: 15.3.2022 10:29

Ed Darr Ne Demek? Allah’ın Ed-Dârr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Ed Darr Ne Demek? Allah’ın Ed-Dârr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esmaül Hüsna olarak geçen Allah’ın 99 ismi oldukça önemlidir. Bu bağlamda Allah’ın 99 ismini bilmenin birçok fazileti bulunurken aynı zamanda bu isimleri öğrenmek Allah’ın özelliklerini bilmeye yaramaktadır. Ed Darr ismi ne Allah’ın önemli isimlerinden biridir. Bu ismin anlamı ve fazileti, birçok insan tarafından merak konusudur. Peki, Ed Darr ne demektir?

Ed Darr ismi genellikle zarar veren anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanında Ed Darr isminin belirli zikir günleri ve zikir saatleri bulunmaktadır. Yapılan zikirler sayesinde insanı birçok fazilet beklemektedir. Ed Darr Arapça kökenli bir isim olup Kur'an'da Yasin suresinde geçmektedir.

Ed Darr Ne Demek?

Ed Darr Kur'an'da adı geçen Allah'ın isimlerinden biridir. Diğer Allah'ın isimlerinde olduğu gibi Ed Darr isminin de belirli anlamları ve faziletleri bulunmaktadır. Ed Darr, zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan, dilediğini zarara uğratan anlamlarına gelmektedir.

Ed-Dârr ayrıca darlığa uğratan, darlık veren, hikmeti gereği sıkıntılar, musibetler, elem ve zarar verici şeyleri yaratan da demektir. Bu bağlamda bu özelliklerin hepsi Allah'a aittir. Bu ismin anlam olarak karşıtı ise En Nafi ismidir.

Ya Darr Esmasının Fazileti

Ed Darr isminin belirli zikir günleri ve saatleri bulunmaktadır. Bu bağlamda zikir günü Salı günüdür. Bunun yanında zikir saati ise Merih saatidir. Ebced değeri ve zikir adedi ise 1001 adettir. Daha ayrıntılı bir şekilde Ed Darr isminin faziletleri şu şekildedir:

  • Keder ve sıkıntıdan veya zulümden kurtulmak isteyen kimse, her gün 1001 kere "Ya Darr celle celâlühû" ism-i şerifini okursa, sıkıntılarından Allah'ın izni ile kurtulur.
  • Cenab-ı Hakk'ın "Ed-Dârru, En-Nâfiu" ism-i şeriflerini Cuma geceleri 100'er defa okuyan kimse, sıhhat ve afiyet içinde hayatını idame ettirir. Çevresi ve etrafında da sevilen bir kimse olur.
  • "Ya Darru Celle celalühü" diyerek her gün 101 kere zalimin zulmünden veya sıkıntı veren şeylerden kurtulmak için okunur.
  • Ed-Dârr ism-i şerifi düşmana hastalık, musibet musallat etmek için okunabilir. İnsanlara zulmeden zalimi, zulüm ve fenalığından vazgeçirmek ve ikaz etmek için zikir günü gecesi (Salı gecesi) sabaha karşı kıbleye dönerek 1001 defa "Ya Dârru" zikri okunur.

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Ed Darr Ne Demek? Allah’ın Ed-Dârr İsminin Anlamı Ve Fazileti
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