Edanur’a annesinden ikinci hayat

Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde yaşayan Edanur Büyük'e henüz 5 aylıkken dünyada nadir görülen RASGRP1 mutasyonu (immün yetmezlik) teşhisi konuldu. 10 yıldır bu hastalıkla mücadele eden Edanur 4 ay önce de bu hastalığa bağlı olarak lenf kanserine yakalandı. Hastalığının akciğer, böbrek ve bacağına doğru yayıldığı ortaya çıkan Edanur'a hemen kemoterapi başlandı. Bu arada Edanur ile annesi arasında doku uyumu olduğu ve annesinden kemik iliği nakli yapılabileceği belirlendi. Lenfoma tedavisinin ardından Edanur'a kemik iliği nakli yapılacak. Günübirlik işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Ali Büyük, kızının sağlığına kavuşması için ailecek büyük bir mücadele verdiklerini söyledi. Büyük, "Kızımın hayatı hep hastanelerde geçti. İlaçlarla hayatta kalıyor. Edanur iyileşmek için dua ediyor, çocukluğunu hiç yaşayamadı. İnşallah annesinden alınan kemik iliği kızımıza şifa olacak" dedi. Ali Büyük 3 yaşındaki oğlu Ersin'in de doğuştan böbrek rahatsızlığı ile dünyaya geldiğin ifade etti. Anne Yadigar Büyük, "İnşallah bu çileler artık son bulacak. Kızım için canım feda olsun yeter ki o hayatta kalsın, mutlu olsun" dedi.